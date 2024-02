CINA. La Rivoluzione SIGINT AI di Pechino

Gli scienziati cinesi affermano di aver sviluppato un dispositivo di sorveglianza militare che potrebbe migliorare significativamente le capacità di guerra elettronica della Cina.

Stando a Scmp e AT, questo dispositivo è di piccole dimensioni, ad alte prestazioni e a basso consumo energetico. Permetterà all’esercito cinese di rilevare e agganciare i segnali nemici a velocità senza precedenti, decodificare i loro parametri fisici quasi istantaneamente e sopprimerli efficacemente garantendo al tempo stesso il flusso regolare delle loro comunicazioni.

In precedenza questa tecnologia era considerata un sogno a causa dell’enorme quantità di dati da elaborare nel vivo del combattimento. Tuttavia, Yang Kai, professore della Scuola di informazione ed elettronica presso l’Istituto di tecnologia di Pechino e scienziato a capo del progetto ha dato un’idea dei progressi compiuti dal suo team nell’area.

La larghezza di banda dell’analisi in tempo reale dei tradizionali sistemi di monitoraggio dello spettro è generalmente limitata a un intervallo compreso tra 40 e 160 MHz. Tuttavia, le nuove apparecchiature cinesi avrebbero esteso la gamma di frequenza nella zona dei gigahertz, coprendo la gamma di frequenze utilizzata dai radioamatori e persino dai satelliti Starlink di Elon Musk.

Questo miglioramento della portata coperta significa che anche se l’esercito americano passasse improvvisamente alle frequenze civili ed emettesse un segnale a impulsi in un breve periodo, potrebbe comunque essere catturato e analizzato dall’esercito cinese.

Il team di Yang afferma di aver introdotto l’intelligenza artificiale nel processo di analisi dei dati più critici, consentendo all’esercito cinese di ottenere capacità di percezione delle informazioni senza precedenti a un costo inferiore.

Lo sviluppo potrebbe essere stato motivato dall’emergere di “campi di battaglia trasparenti” nella guerra in Ucraina, con entrambe le parti che avevano una conoscenza quasi onnisciente delle reciproche posizioni e movimenti, il che ha contribuito in gran parte allo stallo e al logoramento in corso.

L’ex comandante in capo ucraino Valery Zaluzhnyi, in un articolo su The Economist, descrive succintamente il campo di battaglia trasparente, affermando che i sensori moderni possono identificare qualsiasi concentrazione di forze e che le armi moderne possono distruggerlo: «Il semplice fatto è che noi vediamo tutto ciò che sta facendo il nemico e loro vedono tutto ciò che stiamo facendo noi. Per poter uscire da questa situazione di stallo, abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo, come la polvere da sparo inventata dai cinesi e che continuiamo a usare per ucciderci a vicenda», ha scritto Zaluzhnyi.

Nel campo occidentale, elaborando questa intuizione, la proliferazione di munizioni di precisione a lungo raggio e i miglioramenti nelle munizioni vaganti come la visuale in prima persona (FPV) e i missili guidati anticarro (ATGM) dovrebbero imporre un ripensamento dell’attuale dottrina dell’esercito americano enfatizzando la guerra combinata di armi e manovre.

Un campo di battaglia trasparente esporrà le formazioni corazzate al fuoco di precisione a lungo raggio e negherà rifugio per il rifornimento e il rifornimento, con la democratizzazione dell’intelligence dalle risorse alla tecnologia che migliorerà notevolmente il targeting a livello tattico e strategico. La proliferazione di munizioni a guida di precisione significa che i belligeranti possono distruggere obiettivi di alto valore con relativa facilità. Dicono che potenti sistemi portatili come i droni FPV e gli ATGM possono consentire a piccole forze di fanteria disperse di effettuare effetti di massa contro convogli, aree di rifornimento di carburante e altri obiettivi critici essenziali per la guerra meccanizzata.

Un campo di battaglia trasparente fornisce anche nuove tecniche di targeting sul campo di battaglia, sfruttando la dipendenza dei militari moderni dalle comunicazioni elettroniche e dalla tecnologia civile a duplice uso.

Sia la Russia che l’Ucraina hanno utilizzato le reti mobili per prendere di mira le reciproche forze, utilizzando la presenza e l’uso di telefoni cellulari sul campo di battaglia. Entrambe le parti hanno utilizzato simulatori di siti cellulari per ingannare i telefoni cellulari e misurare la forza dei siti cellulari intorno all’area, il che consente di triangolare la loro posizione esatta e prenderla di mira per attacchi di artiglieria. La fonte afferma inoltre che la posizione esatta di un telefono cellulare sul campo di battaglia può essere determinata accedendo al suo GPS interno e ad altri metodi di hacking.

Campi di battaglia trasparenti sollevano nuove domande sulla questione se l’elemento sorpresa sia ancora rilevante a livello strategico e, in tal caso, come potrebbe essere raggiunto: uso inaspettato di nuove tecnologie, dottrine innovative sul campo di battaglia? O meglio elaborare velocemente le informazioni, creando dissonanza cognitiva nel campo avverso?

Luigi Medici

