CINA. La propaganda anti USA vola al cinema

I produttori de La battaglia del lago Changjin, un film di guerra cinese, che ha avuto molto successo al botteghino, hanno annunciato il 4 novembre che il film avrà un sequel. Il prossimo film si chiamerà probabilmente Water Gate Bridge e continuerà la storia dei soldati cinesi che combattono in un clima estremo al lago Changjin, momenti cruciali durante la battaglia di Chosin Reservoir nel 1950. La battaglia di Chosin Reservoir fu un punto di svolta fondamentale durante la Guerra di Corea. Un’offensiva, guidata principalmente da soldati e rifornimenti cinesi, ha costretto il X Corpo, dell’esercito statunitense, a uscire dalla Corea del Nord nel cuore dell’inverno.

La guerra di Corea è chiamata «la guerra per resistere all’aggressione degli Stati Uniti e aiutare la Corea» in Cina ed è una fonte di orgoglio nazionale. Il successo del film è stato spinto da un diffuso sentimento patriottico, compresa uno slogan di propaganda politica che è diventato famoso: “Dobbiamo combattere questa guerra. Altrimenti, le nostre prossime generazioni dovranno farlo”, riporta China News Service.

La battaglia del lago Changjin, che è ancora in proiezione nelle sale, ha guadagnato 5,39 miliardi di yuan. Questi numeri al botteghino lo rendono il terzo film cinese di maggior incasso di tutti i tempi, dopo Wolf Warrior 2 e Hi, Mom. Tuttavia, le recensioni sono state miste, nonostante l’enorme successo commerciale del film.

La sua valutazione sulla piattaforma di recensioni cinematografiche Douban è stata un poco impressionante 7,4 su 10. Molti si sono lamentati della lunghezza di The Battle at Lake Changjin, 2 ore e 50 minuti, e hanno detto che era pieno di azione e patriottismo ma mancava di profondità dei personaggi.

Water Gate Bridge manterrà gran parte del team dietro l’originale, compresa la strategia di avere il film diretto congiuntamente da Chen Kaige, Hark Tsui e Dante Lam. Anche Wu Jing, che è diventato una star nei film di Wolf Warrior, e il giovane super idolo Jackson Yee dovrebbero tornare per il film.

La maggior parte delle scene per il sequel sono state girate all’inizio del 2021, e gli attori si riuniranno il prossimo inverno per finire il resto. Criticare il film nazionalista ha fatto finire in prigione il giornalista Luo Changping all’inizio di questo mese.

Ha commentato online che i cinesi raramente riflettono sulla giustizia di questa guerra. Ha detto che i soldati che sono morti nella battaglia erano “stupidi”, cosa che le autorità hanno definito “diffamare i martiri storici”, un crimine in Cina, riporta Asia One.

Luigi Medici