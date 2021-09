CINA. La nuova Borsa per Start Up di Xi Jinping

Il presidente Xi Jinping lo ha annunciato personalmente nel corso di una visita a una fiera commerciale.

La nuova Borsa verrà aperta a Pechino e sarà specializzata nel raccogliere investimenti per il settore più innovativo, quello delle start-up, e per le aziende dalle dimensioni più contenute spingendole a quotarsi in patria piuttosto che all’estero.

«Continueremo a sostenere lo sviluppo innovativo delle piccole e medie imprese. Per questo abbiamo deciso di aprire la Borsa di Pechino» ha affermato Xi.

Il mercato azionario della capitale sarà il terzo del Paese, dopo quelli di Shenzhen, alle porte di Hong Kong (la quale ha essa stessa una propria Borsa, ma viene considerata «estera»), e Shanghai.

L’annuncio del presidente Xi Jinping è stato comunque bene accolto dagli esperti del settore, secondo quanto riporta il Financial Times, perché confermerebbe la politica di «sviluppo sostenibile» dell’economia cinese e di una «sana redistribuzione» della ricchezza.

Tuttavia, i piani annunciati dal presidente Xi Jinping hanno incrementato le azioni dei broker cinesi, ma hanno buttato giù la start-up ChiNext di Shenzhen e le azioni della borsa di Hong Kong tra i timori di una crescente concorrenza.

La Cina sta lanciando il nuovo scambio come parte degli sforzi per incanalare più risparmi delle famiglie nel mercato azionario per finanziare l’innovazione e la ripresa economica, riducendo la dipendenza dell’economia dai prestiti bancari. Inoltre, la borsa ha l’obiettivo di attrarre le aziende cinesi quotate negli Stati Uniti che affrontano il rischio di delisting a causa delle sino-statunitensi.

Il China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha sostenuto che la nuova borsa sarà basata sull’attuale “select tier” del New Third Board di Pechino, il che significa che tutte le 66 società quotate in quel tier saranno trasferite alla borsa di Pechino.

Il CSRC ha anche annunciato una bozza di regole per la vendita di azioni, la negoziazione e il delisting nella nuova sede. Le aziende da elencare sulla borsa di Pechino sono “più piccole e più nuove” di quelle elencate a Shanghai e Shenzhen, e quelle idonee possono anche migrare dalle altre due borse senza soluzione di continuità ha sostenuto il funzionario del CSRC Zhou Guihua, riporta Reuters.

