CINA. La Due Sessioni si chiude sulla Terza Guerra del Golfo

Nel corso di nove giorni, il più grande evento politico annuale cinese ha offerto uno sguardo sul pensiero della leadership del Partito Comunista su una vasta gamma di argomenti, dalle relazioni con gli Stati Uniti e la guerra in Iran alle pressioni economiche, alle aspirazioni high-tech, alla potenza militare e alla sicurezza interna.

Le “Due Sessioni” della Cina del 2026 si sono concluse con un focus sul superamento dei rallentamenti economici, con un obiettivo di crescita del 4,5%-5%, e sul progresso dell’indipendenza tecnologica, in particolare nell’intelligenza artificiale. Tra i punti chiave, un aumento del 7% del bilancio della difesa, il rafforzamento della resilienza della catena di approvvigionamento, la risoluzione dei problemi del mercato immobiliare e la gestione delle tensioni statunitensi, riporta Nikkei.

Le principali aree di interesse emerse dagli incontri includevano:

Strategia economica: affrontare il rallentamento dell’economia, la crisi immobiliare e la debolezza della spesa al consumo con un obiettivo di crescita del 4,5-5%.

Tecnologia e innovazione: una forte enfasi sull’intelligenza artificiale e sulla riduzione della dipendenza dalla tecnologia estera, stimolata dal successo di aziende come DeepSeek.

Militare e sicurezza: un aumento del 7% della spesa per la difesa per modernizzare l’apparato militare, con una forte attenzione all’autosufficienza di fronte ai controlli sulle esportazioni statunitensi.

Politica estera: gestire le tensioni con gli Stati Uniti e affrontare il più ampio e volatile panorama geopolitico.

Per quel che riguarda la situazione in Iran, interrogato sugli attacchi degli Stati Uniti e Israele e sull’uccisione della guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, il portavoce dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha dichiarato: “Nessun paese ha il diritto di controllare gli affari globali o dettare il destino di altri paesi”, riporta AFP.

Focus interno: uno spostamento verso una crescita “di alta qualità” e, in misura minore, affrontare le sfide demografiche, secondo Reuters

Gli incontri evidenziano la determinazione a passare da una crescita trainata dal settore immobiliare, oggi in profonda crisi, a uno sviluppo guidato dalla tecnologia, ha riferito Nikkei Asia.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/