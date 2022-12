CINA. La Banca Mondiale taglia ancora le previsione di crescita

La Banca Mondiale ha ulteriormente ridotto le previsioni di crescita per la Cina, per quest’anno e per il prossimo, citando l’impatto dell’improvviso allentamento del regime di zero-Covid del Paese e l’attuale flessione del mercato immobiliare.

In un rapporto pubblicato il 20 dicembre, l’istituto di credito con sede a Washington ha previsto che l’economia cinese si espanderà del 2,7% nel 2022 prima di rimbalzare al 4,3% nel 2023. Si tratta di un calo rispetto alle previsioni di settembre della banca, secondo cui la seconda economia mondiale sarebbe cresciuta del 2,8% quest’anno e del 4,5% il successivo, riporta AF.

Le previsioni della Banca Mondiale sono notevolmente inferiori all’obiettivo di crescita ufficiale della Cina, pari a circa il 5,5%.

Gli analisti della Banca Mondiale hanno messo in guardia sul fatto che più di un milione di persone potrebbero morire di Covid nei prossimi mesi a causa della rapida rimozione di importanti controlli che finora avevano tenuto sotto controllo la pandemia.

«Le prospettive di crescita della Cina sono soggette a rischi significativi, derivanti dall’incertezza della traiettoria della pandemia, dall’evoluzione delle politiche in risposta alla situazione del Covid-19 e dalle risposte comportamentali di famiglie e imprese», ha dichiarato la banca nel suo rapporto.

L’istituto di credito ha inoltre messo in guardia sui rischi interni e globali che la Cina deve affrontare. «Il persistere di tensioni nel settore immobiliare potrebbe avere ricadute macroeconomiche e finanziarie più ampie», ha affermato.

La Cina deve inoltre far fronte a prospettive di crescita globale molto incerte e all’aumento delle tensioni geopolitiche, ha aggiunto la banca. A novembre le esportazioni e le importazioni cinesi sono scese ai livelli più bassi degli ultimi due anni a causa della debolezza della domanda interna e globale.

Il Paese sta inoltre combattendo una guerra dei chip con gli Stati Uniti, che probabilmente causerà una significativa battuta d’arresto al suo settore tecnologico.

I leader cinesi si sono impegnati a intensificare gli aggiustamenti politici per sostenere il rallentamento dell’economia e attutire l’impatto di un’impennata delle infezioni Covid su imprese e consumatori.

Luigi Medici