CINA. Justice Mission 2025 scuote Taiwan

Martedì, l’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha tenuto, per il secondo giorno, esercitazioni militari intorno a Taiwan, scatenando una dimostrazione di forza con armi da fuoco vere nell’ambito di quella che ha definito “Justice Mission 2025”, per dimostrare la sua capacità di scoraggiare qualsiasi supporto esterno all’isola che rivendica come parte del suo territorio sovrano.

Funzionari taiwanesi hanno affermato che alcuni dei proiettili vere cinesi sono caduti più vicino all’isola rispetto a prima, riporta AP. Le manovre hanno aumentato la tensione intorno allo Stretto di Taiwan con l’avvicinarsi della fine del 2025, ma l’impatto si è esteso oltre la pressione militare, arrivando anche alla vita quotidiana.

L’Amministrazione dell’Aviazione Civile di Taiwan è stata informata che sette “zone pericolose” temporanee erano state istituite intorno allo stretto. Gli orari dei quattro aeroporti internazionali di Taiwan di martedì pomeriggio mostravano oltre 150 voli internazionali e nazionali con orari modificati, ritardi o cancellazioni.

Xinhua ha pubblicato un commento nella tarda serata di lunedì, affermando che le esercitazioni hanno inviato un messaggio inequivocabile: Pechino è sempre pronta a impedire qualsiasi tentativo di separare Taiwan dalla Cina. Ogni escalation, ha affermato, incontrerà contromisure più forti. Ingraziandosi gli Stati Uniti con gesti di lealtà ossequiosi e promuovendo l’acquisto di armi, il DPP sta legando l’intera isola di Taiwan al suo catastrofico carro secessionista, ignorando l’opinione pubblica”, ha scritto, riferendosi al Partito Democratico Progressista al potere a Taiwan.

Il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione ha inviato cacciatorpediniere, fregate, caccia e bombardieri nelle acque a nord e a sud dell’isola per testare la sua capacità di coordinamento aria-mare e di blocco. Le sue forze di terra hanno effettuato esercitazioni a fuoco vivo a lungo raggio nelle acque a nord dell’isola. Hanno anche organizzato esercitazioni a fuoco vivo insieme a simulazioni di attacchi congiunti a lungo raggio con unità aeree, navali e missilistiche, nelle acque a sud di Taiwan, ottenendo quelli che il portavoce del comando Li Xi ha definito “effetti desiderati”.

Hsieh Jih-sheng, vice capo di stato maggiore per l’intelligence presso il Ministero della Difesa taiwanese, ha affermato che alcuni dei 27 razzi rilevati nelle acque vicino a Taiwan rientravano nella sua linea di 24 miglia nautiche (44 chilometri). “I punti di atterraggio dei proiettili erano decisamente più vicini a Taiwan rispetto al passato”, ha affermato. “Questo è un messaggio che si vuole deliberatamente trasmettere”.

Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha dichiarato martedì che il suo territorio avrebbe agito responsabilmente, senza inasprire i conflitti né provocare controversie. Ha condannato le esercitazioni.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver rilevato 130 aerei, tra cui caccia e bombardieri, 14 navi militari e altre otto navi ufficiali attorno all’isola tra le 6:00 di lunedì e le 6:00 di martedì. Le sue forze hanno continuato a monitorare e hanno schierato aerei, navi della marina e sistemi missilistici costieri in risposta. Novanta degli aerei cinesi hanno attraversato la linea mediana dello stretto. È stato avvistato anche un pallone aerostatico militare cinese, ha affermato.

Il Ministero ha successivamente dichiarato di aver rilevato 71 aerei, 13 navi militari e 15 imbarcazioni della guardia costiera e ufficiali alle 15:00 di martedì, oltre ad altre quattro navi da guerra nel Pacifico occidentale. Un totale di 941 voli sono stati interessati dalle esercitazioni, ha affermato. “La potenza militare non è necessariamente la più forte, ma la portata delle esercitazioni è diventata ogni volta più grande rispetto alla precedente”, ha affermato Hsieh. Ha accusato le forze cinesi di cercare di influenzare il morale dell’opinione pubblica e di minare la fiducia nell’esercito e nel governo taiwanesi.

La Cina ha promesso di conquistare l’isola, con la forza se necessario. Pechino invia aerei da guerra e navi militari verso l’isola quasi quotidianamente. Il portavoce del Ministero della Difesa cinese, Zhang Xiaogang, ha affermato che le esercitazioni sono servite da severo monito alle forze separatiste “indipendentiste di Taiwan” e alle forze esterne, senza nominare alcun paese.

Anna Lotti

