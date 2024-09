CINA. Inizia la fuga dei giapponesi dalla Cina dopo l’accoltellamento di un bambino

Alcune aziende giapponesi in Cina hanno offerto di rimandare a casa il loro personale e le loro famiglie dopo che un bambino giapponese di 10 anni è stato accoltellato a morte nella città cinese di Shenzhen.

Come riporta Reuters, l’accoltellamento di mercoledì scorso è stato il secondo attacco di questo tipo nei pressi di scuole giapponesi in Cina negli ultimi mesi e ha avuto luogo nell’anniversario di un incidente del 1931 che ha innescato la guerra tra Cina e Giappone.

I funzionari dell’ambasciata giapponese hanno incontrato la camera di commercio giapponese e la scuola giapponese di Pechino la sera di giovedì per discutere della sicurezza della comunità giapponese in Cina, ha affermato l’Ambasciata in una dichiarazione.

L’ambasciatore giapponese a Pechino, Kenji Kanasugi, ha anche parlato con il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong e ha chiesto a Pechino di intensificare le misure di sicurezza, ha aggiunto la dichiarazione.

L’ambasciata non ha menzionato nulla riguardo al trasferimento, ma il dirigente giapponese di Pechino, che ha chiesto l’anonimato data la delicatezza della questione, ha detto che alcune aziende stavano offrendo questa possibilità ai propri dipendenti.

I dipendenti di quattro aziende giapponesi hanno anche detto che alcune grandi aziende in Cina hanno dato ai dipendenti giapponesi e alle loro famiglie la possibilità di essere trasferiti a casa a spese dell’azienda, o stanno prendendo in considerazione di farlo.

Il Giappone ha esortato il governo cinese a fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi, oltre a fornire dettagli sull’incidente, ha affermato l’ambasciata giapponese. Giovedì il ministero degli Esteri cinese ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha definito il crimine “un caso individuale”.

La Cina è al primo posto in termini di numero di sedi all’estero di aziende giapponesi, secondo il ministero degli Esteri giapponese, con circa 31.000 aziende rappresentate nell’economia da 19 trilioni di dollari.

Le preoccupazioni per la sicurezza personale suscitate dall’accoltellamento di Shenzhen minacciano di complicare i già tesi legami bilaterali.

Le relazioni diplomatiche hanno subito un crollo dopo che Pechino ha arrestato un uomo d’affari giapponese nel 2023 con l’accusa di spionaggio. In seguito all’incidente, alcuni utenti cinesi di Internet si sono chiesti se l’educazione nazionalista cinese avesse contribuito al sentimento anti-giapponese. I commenti anti-giapponesi sono spesso di tendenza sui social media cinesi nonostante la pesante censura di altri argomenti.

Maddalena Ingrao

