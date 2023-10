CINA. In discarica la tecnologia occidentale, Pechino usa la propria: Huawei vince

La Cina sta spendendo miliardi nello sviluppo di tecnologia propria nel tentativo di sostituire tutte le apparecchiature di produzione occidentale provenienti da settori critici, e la mossa si è rivelata un vantaggio per Huawei e altre aziende sanzionate dagli Stati Uniti.

La tendenza, iniziata lo scorso anno, ha visto Pechino spendere molto per sostituire le apparecchiature informatiche, e i settori delle telecomunicazioni e finanziario saranno i prossimi a servirsi di tecnologia tutta cinese, riporta AF. La quota di mercato combinata cinese detenuta da cinque importanti produttori stranieri di sistemi di gestione di database, la maggior parte dei quali americani, è scesa dal 57,3% nel 2018 al 27,3% entro la fine del 2022.

La spinta a sostituire la tecnologia prodotta all’estero con alternative nazionali arriva mentre gli Stati Uniti limitano le esportazioni di alta tecnologia verso il paese e Pechino si affanna ad “evitare di essere strangolata” dalle sanzioni tecnologiche occidentali.

Ma la mossa è anche motivata dalla maggiore attenzione del presidente cinese Xi Jinping alla rimozione dei rischi per la sicurezza nazionale.

L’Accademia cinese delle scienze, la più grande organizzazione di ricerca statale del paese, ha affermato che il governo cinese è sempre più preoccupato per il fatto che le apparecchiature occidentali vengano hackerate da potenze straniere, in possesso di backdoor.

Nell’ultimo anno, ricercatori stati cinesi hanno anche invitato Pechino a rafforzare le difese anti-hacking nella sua infrastruttura finanziaria a causa delle preoccupazioni geopolitiche. A marzo hanno evidenziato la dipendenza del sistema cinese di carte di credito UnionPay dalla società di software statunitense BMC per i pagamenti: «Attenzione alle vulnerabilità della sicurezza nell’hardware e nel software impostate dagli Stati Uniti (…) occorre costruire un ‘firewall’ di sicurezza finanziaria», hanno scritto i ricercatori cinesi.

Sono stati identificati come particolarmente vulnerabili a possibili attacchi hacker occidentali i pagamenti digitali: ciò rende probabile una spinta verso l’utilizzo di tecnologia tutta cinese nel settore.

Le gare d’appalto mostrano anche che quest’anno i progetti di sostituzione stanno prendendo di mira infrastrutture decisamente sensibili. Aziende statali nate sull’onda di questa esigenza ora stanno vincendo sempre più importanti contratti: ad esempio China Electronics Corporation e China Electronics Technology Group Corporation, sanzionate dagli Usa hanno vinto appalto militari e finanziari.

In questo panorama, Huawei è emersa come azienda leader in questo ciclo di sostituzione tecnologica: nel 2022, il business aziendale di Huawei, che comprende operazioni di software e cloud computing, ha registrato vendite per 133 miliardi di yuan, in aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

Stando a Reuters, il numero di gare d’appalto da parte di aziende statali, enti governativi e militari per nazionalizzare attrezzature è raddoppiato da 119 a 235 nei 12 mesi successivi a settembre 2022. Nel 2022, la Cina ha speso 1,4 trilioni di yuan per sostituire hardware e software stranieri, segnando un aumento su base annua del 16,2%.

Maddalena Ingroia