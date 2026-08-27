CINA. Il sistema militare intelligente 

Il 17 febbraio l’agenzia di stampa cinese Xinhua riportava che i “Suggerimenti del Comitato Centrale del PCC per la formulazione del 15° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale” proponevano la costruzione di un sistema militare “intelligente”, presentata come un’iniziativa strategica per promuovere una modernizzazione di alta qualità della difesa nazionale e delle forze armate ed acquisire l’iniziativa strategica nella competizione militare, sottolineando come questo rivesta una grande importanza nel raggiungimento dell’obiettivo del Partito di trasformare l’Esercito Popolare di Liberazione in una forza militare di livello mondiale.

L’articolo suggeriva tre punti di vista per comprendere l’iniziativa. In primo luogo Xinhua sottolineava l’opportunità per Pechino di seguire le tendenze internazionali che vede un crescente investimento da parte delle Potenze mondiali nell’intelligence militare e nell’accelerazione nella costruzione e l’impiego di forze militari “intelligenti” e puntare sullo sviluppo dell’intelligence militare, integrando nel quadro strategico nazionale l’accelerazione dello sviluppo dell’intelligenza artificiale di nuova generazione ed infine costruire un “sistema militare intelligente con caratteristiche cinesi”: In secondo luogo, secondo l’agenzia di stampa cinese, la via principale per la costruzione di un sistema militare intelligente è lo sviluppo integrato di meccanizzazione, informatizzazione e intelligenza artificiale che implica il rafforzamento sia delle forze di combattimento di nuova generazione che della trasformazione delle forze e dei metodi di combattimento tradizionali, ponendo l’accento sulla costruzione di un modello di sviluppo che combini capacità di alto e basso livello con un’integrazione funzionale. Ciò, secondo Xinhua, implica, inoltre, il coordinamento della costruzione e dell’applicazione di sistemi informativi di rete, il rafforzamento dello sviluppo e dell’utilizzo delle risorse di dati, l’accelerazione del colmamento delle lacune e delle debolezze e la promozione della trasformazione e dell’ammodernamento del sistema operativo. Infine, riferisce l’agenzia stampa cinese, la costruzione di un “militare intelligente” comporterà cambiamento sistemico con implicazioni di vasta portata che vedrà l’ottimizzazione della struttura delle forze, il miglioramento degli armamenti e l’incremento della qualità del personale militare, con un impatto sulla trasformazione degli stili di combattimento, dei modelli di sviluppo e dei paradigmi di governance. Xinhua poi poneva l’accento sia sull’importanza di seguire le tendenze mondiali che riguardano l’IA e lo sviluppo militare globale, e di condurre ricerche approfondite sulle caratteristiche e le leggi della guerra informatizzata e intelligente, sia sul fattore umano ritenuto fondamentale per la costruzione di un sistema militare intelligente, accelerando sull’addestramento del personale militare migliorandone la capacità pratica di comprendere, promuovere e controllare i sistemi intelligenti.

Un articolo pubblicato il 25 agosto sul People’s Liberation Army Daily (Jiefangjun Bao, PLA), l’organo di stampa ufficiale dell’Esercito Popolare di Liberazione, affronta proprio il tema dell’addestramento nell’epoca dell’intelligenza artificiale. L’articolo pone l’accento sul fatto che i tradizionali concetti di addestramento basati sull’esperienza si rivelano insufficienti ad affrontare efficacemente le sfide di combattimenti senza pilota, combattimenti autonomo e combattimenti collaborativi uomo macchina, basati sull’intelligenza artificiale. Ad oggi, continuano gli autori dell’articolo, le tecnologie digitali e l’IA sono integrate ad ogni livello, fase e ambito dell’addestramento, promuovendo la trasformazione dei concetti formativi verso approcci basati sui dati, che consentono la raccolta autonoma dei dati di addestramento, un’analisi accurata dello stato di avanzamento, un supporto efficace nella pianificazione, una migliore organizzazione e gestione dello stesso. L’addestramento militare presenta caratteristiche tipiche quali la digitalizzazione dei dati esperienziali, l’algoritmizzazione del processo decisionale e l’emergere di nuove capacità.

Secondo il PLA Daily basandosi su di un approccio orientato ai dati gli istruttori utilizzano multisensori che, installati sui campi di addestramento, sugli armamenti e sui singoli soldati, raccolgono un’enorme quantità di dati in tempo reale che forniscono prove qualitative oggettive a supporto dell’addestramento. Inoltre, continuano gli autori, grazie all’analisi di grandi quantità di dati gli addestratori possono valutare con precisione i punti deboli e le potenzialità delle reclute consentendo un approccio personalizzato e differenziato, oltre al monitoraggio dei progressi. E ancora, integrando modelli, algoritmi e potenza di calcolo nei dati di addestramento collegano rapidamente gli scenari di combattimento all’ambiente di addestramento, realizzando un’integrazione organica tra addestramento nel mondo reale e ambienti virtuali, che si traduce in una un’elaborazione delle informazioni più raffinata, decisioni di comando più precise e un’allocazione delle risorse più accurata, orientando l’addestramento militare verso un collegamento virtuale-reale multidimensionale e migliorando significativamente la qualità e l’efficienza dell’addestramento stesso.

Gli autori dell’articolo sottolineano, inoltre, come nell’era smart l’addestramento militare dovrebbe concentrarsi sul potenziamento delle capacità di integrazione uomo-macchina, costruendo contenuti di addestramento che migliorino l’intelligence e l’integrazione attorno all’utilizzo di piattaforme intelligenti, al combattimento collaborativo uomo-macchina e all’utilizzo autonomo di velivoli senza pilota. Il PLA Daily insiste sul fatto che il rafforzamento della comprensione dei sistemi intelligenti e delle competenze nell’utilizzo di apparecchiature intelligenti del personale combattente, punta al raggiungimento di un pensiero uomo-macchina sincronizzato e integrato, oltre che ad un controllo autonomo, promuovendo un salto di qualità nelle capacità complessive delle unità.

Il quotidiano dell’Esercito di Liberazione Popolare suggerisce, per potenziare il contenuto “intelligente” dell’addestramento, un’innovazione dell’interazione uomo-macchina, l’esplorazione di tattiche e metodi basati su sistemi intelligenti e senza pilota, la promozione di una stretta collaborazione insieme allo sviluppo iterativo delle funzioni uomo-macchina e il raggiungimento di un approccio addestrativo in cui i vantaggi umani e meccanici si completino a vicenda. Gli autori avanzano vari suggerimenti per implementare attivamente questi propositi, come ad esempio condurre un addestramento integrato di combattimento e simulazione, mirato alle caratteristiche della guerra intelligente, migliorando le capacità cognitive, innovative e applicative intelligenti, trasformando i vantaggi cognitivi in vantaggi decisionali e operativi e promuovendo un significativo aumento dell’efficacia dell’addestramento.

Inoltre, l’articolo suggerisce come nell’era smart per adattarsi alle caratteristiche sempre più interconnesse della guerra è essenziale affrontare le sfide pratiche dell’addestramento operativo interdominio e dell’addestramento di supporto reciproco tra le forze armate, il che richiede una profonda integrazione di tecnologie avanzate come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale generativa nei metodi di addestramento che porterà ad un approccio integrato virtuale-reale, interconnesso, interdominio e potenziato dal sistema, superando i metodi di addestramento tradizionali incentrati su armi o piattaforme di combattimento specifiche. Secondo gli autori l’utilizzo di metodi “intelligent+” per costruire forze “uomo-macchina+” con il raggiungimento della la mobilità “multidominio+” e garantendo elementi di addestramento sincronizzati, si apriranno nuove strade per la generazione di potenza di combattimento attraverso l’aggregazione multidominio e il rilascio transdominio, rafforzando la forza dell'”aggregazione”, l’ampiezza della “connessione” e l’efficacia del “contrattacco”. Gli autori rilevano che l’applicazione di metodi innovativi per l’addestramento all’interconnessione intelligente in tutti i domini, basandosi sull’interconnessione intelligente di apparecchiature, sistemi e piattaforme attraverso il cloud, l’edge e i terminali consente un addestramento collaborativo interdominio innovativo basato sull’interconnessione intelligente basata sul cloud, organizzando moduli di combattimento distribuiti in diversi domini per condurre addestramenti congiunti e migliorando le capacità di ottimizzazione multidominio e di coordinamento interdominio. Inoltre, il raggruppamento, basato sistemi di simulazione virtuale intelligenti, di diverse forze fisiche in “truppe virtuali + truppe reali”, innovando un metodo di addestramento di fusione virtuale-reale basato su “campi di battaglia paralleli” consente l’organizzazione di un addestramento ibrido uomo-macchina e di fusione virtuale-reale, raggiungendo una profonda integrazione di truppe reali e virtuali e di forze umane con sistemi di equipaggiamento intelligenti.

Il PLA Daily insiste anche sul fatto che, in una guerra “intelligente”, le condizioni di addestramento tradizionali sono insufficienti per soddisfare efficacemente le reali esigenze dell’addestramento al comando intelligente, al confronto a fuoco reale e all’utilizzo delle attrezzature in termini di ambiente di addestramento. Gli autori suggeriscono l’utilizzo di tecnologie avanzate come mappe digitali, realtà virtuale e metaverso, e il potenziamento di sistemi operativi di simulazione con l’intelligenza, per sviluppare sistemi di supporto all’addestramento intelligenti e autonomi, fornendo vari esempi di un loro possibile impiego.

Il quotidiano dell’Esercito Popolare di Liberazione sottolinea, inoltre, che nel contesto smart sia il sistema di valutazione dell’addestramento che la gestione dell’addestramento si evolveranno. Per quanto riguarda la valutazione, con l’introduzionedella tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa e l’applicazione di sistemi di valutazione intelligenti sarà possibile raccogliere e analizzare dati di addestramento multidimensionali, multimodali e dinamici lungo l’intero processo, ed avere un feedback immediato sull’efficacia dell’addestramento, riproducendo in modo intelligente il processo di addestramento e realizzando una diagnosi completa, multidimensionale e intelligente del processo di addestramento in tempo reale. Secondo gli autori, le capacità di elaborazione dati in tempo reale del sistema di valutazione basato sull’intelligenza artificiale dovrebbero essere utilizzate per acquisire e analizzare istantaneamente problematiche quali deviazioni dalle azioni tattiche, ritardi nella risposta decisionale ed errori nell’utilizzo delle attrezzature durante l’addestramento, generando simultaneamente report di feedback e misure correttive mirate per guidare i partecipanti nell’adeguamento delle proprie azioni e nell’ottimizzazione delle strategie.

G.C.L.

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