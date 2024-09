CINA. Il Politburo decide di emettere obbligazioni per sostenere la ripresa 

La Cina ha in programma di emettere obbligazioni sovrane speciali per un valore di circa 2 trilioni di yuan quest’anno. La mossa fa parte di una serie di misure di stimolo per contrastare la pressione deflazionistica e la crescita economica incerta.

Stando a quanto riporta Reuters, la misura arriva dopo una riunione del Politburo guidata dal presidente Xi Jinping in cui i leader si sono impegnati a sostenere l’economia privata e stabilizzare il settore immobiliare. La riunione ha sottolineato la necessità di aiutare le imprese a superare le sfide e mantenere la spesa fiscale in un contesto di economia in declino, stando al South China Morning Post.

“I funzionari sono stati esortati ad affrontare le difficoltà e ad aumentare la fiducia, evitando al contempo l’autocompiacimento nei loro sforzi economici. Il messaggio forte della riunione mira a prevenire ulteriori recessioni economiche”, riporta il quotidiano di Hong Kong.

Come parte del pacchetto fiscale, il Ministero delle Finanze cinese prevede di emettere 1 trilione di yuan di debito sovrano speciale principalmente per stimolare i consumi in mezzo alle crescenti preoccupazioni per l’incerta ripresa post-Covid.

Parte dei proventi raccolti tramite obbligazioni speciali, che vengono emesse per uno scopo specifico, sarà utilizzata per aumentare i sussidi per la permuta e il rinnovo di beni di consumo e per l’aggiornamento di attrezzature aziendali su larga scala, hanno affermato le fonti. I proventi saranno inoltre utilizzati per fornire un’indennità mensile di circa 800 yuan, per bambino a tutte le famiglie con due o più figli, escluso il primo figlio, ha affermato la prima fonte. Questa mossa è un incentivo per sostenere il calo del tasso di natalità.

La Cina mira inoltre a raccogliere altri 1 trilione di yuan tramite un’emissione separata di debito sovrano speciale e prevede di utilizzare i proventi per aiutare i governi locali ad affrontare i loro problemi di debito.

La maggior parte dello stimolo fiscale della Cina è ancora destinato agli investimenti, ma i rendimenti stanno diminuendo e la spesa ha gravato i governi locali con 13 trilioni di dollari di debito. La spesa delle famiglie cinesi è inferiore al 40% del PIL, circa 20 punti percentuali al di sotto della media globale.

Il Politburo ha infatti promesso di spingere per raggiungere l’obiettivo di crescita economica del 2024 di circa il 5% e fermare i cali del mercato immobiliare, hanno riferito i media statali cinesi. Il Politburo ha affermato che il paese avrebbe fatto buon uso dei suoi titoli di stato speciali ultra-lunghi e dei titoli speciali dei governi locali per sostenere gli investimenti governativi e che la spesa fiscale necessaria dovrebbe essere garantita.

L’espansione fiscale pianificata è l’ultimo tentativo dei decisori politici cinesi di rilanciare un’economia alle prese con pressioni deflazionistiche e a rischio di mancare l’obiettivo di crescita di quest’anno a causa di una brusca flessione immobiliare e della fragile fiducia dei consumatori.

La banca centrale martedì scorso ha annunciato misure di stimolo monetario e di sostegno al mercato immobiliare più ampie del previsto per ripristinare la fiducia nell’economia con misure chiave tra cui iniezioni di liquidità e minori costi di prestito. Le misure hanno sollevato il sentiment del mercato, ma principalmente perché hanno aumentato le aspettative che le autorità seguiranno presto con un pacchetto fiscale per integrare le misure monetarie e finanziarie.

Sotto la guida dei vertici, il Ministero, insieme a diversi enti governativi, nelle ultime settimane ha lavorato su misure di stimolo fiscale per rilanciare l’economia: oltre all’emissione speciale di debito sovrano per sostenere i consumi, le autorità cinesi hanno anche in programma di aumentare il sostegno finanziario per le piccole e medie imprese in fasi, come sussidi all’occupazione e agevolazioni fiscali e di tasse, per ridurre i loro costi operativi, ha affermato la seconda fonte.

Si dice anche che la Cina stia valutando l’iniezione di capitale fino a 1 trilione di yuan nelle sue più grandi banche statali per aumentare la loro capacità di sostenere l’economia in difficoltà, principalmente emettendo nuove obbligazioni sovrane speciali.

Le principali banche del paese dovranno essere capitalizzate al più presto per aiutarle a incrementare i prestiti per rilanciare la crescita vacillante e gestire le tensioni sulla qualità degli asset.

Luigi Medici

