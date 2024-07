CINA. Il Plenum conferma la continuità economica di Xi Jinping

I leader cinesi hanno ribadito giovedì i loro obiettivi di politica economica ad ampio raggio, dalla modernizzazione del complesso industriale all’espansione della domanda interna e al contenimento dei rischi del debito e del settore immobiliare, senza dettagliare le fasi di attuazione.

Gli impegni sono stati pubblicati nel resoconto di Xinhua del Plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista, che si tiene all’incirca ogni cinque anni.

Il rapporto afferma che Pechino vuole espandere la domanda interna, migliorare la sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria e i sistemi di distribuzione del reddito e introdurre riforme agrarie, promesse fatte in altri documenti ufficiali negli ultimi dieci anni, riporta Reuters.

Il comunicato non dice quali cambiamenti Pechino intende attuare, ma afferma che i “compiti” dovrebbero essere completati entro il 2029. Un documento con piani politici più dettagliati dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni. L’esito del plenum indica di fatto continuità, piuttosto che eventuali cambiamenti nel processo decisionale o nel modello di crescita economica perseguito dalla Cina.

Presentato dai media statali come “epocale”, il plenum si è svolto in un momento di difficoltà finanziarie per un numero crescente di cinesi in patria e di accresciute avversità contro le politiche industriali del Paese all’estero.

La seconda economia mondiale è cresciuta a un ritmo più lento del previsto nel secondo trimestre, appoggiandosi fortemente sulla produzione industriale e sulla domanda esterna, mentre il settore immobiliare e i consumi delle famiglie, colpiti dalla crisi, hanno continuato a deludere.

La Cina si è impegnata a risolvere il crescente squilibrio tra gli elevati livelli di investimento e di produzione e la debole domanda più di dieci anni fa in un plenum simile. Tuttavia, invece di indirizzare le risorse verso i consumatori, ha riversato denaro nelle infrastrutture e nel settore immobiliare, accumulando debito a un ritmo insostenibile.

Il comunicato di giovedì ha ribadito che la Cina vuole “espandere attivamente la domanda interna”, senza fornire dettagli; ha ribadito la ricerca da parte della Cina di “nuove forze produttive”, un termine coniato da Xi l’anno scorso che prevede la ricerca scientifica e le scoperte tecnologiche che potrebbero modernizzare la produzione e dare il via a una nuova era di crescita elevata: ”Miglioreremo le istituzioni e i meccanismi per promuovere nuove forze produttive di qualità in linea con le condizioni locali”, vi si legge.

La leadership ha inoltre ribadito le sue ambizioni di riformare la tassazione e il sistema finanziario e ha affermato che la Cina “migliorerà il ruolo dei meccanismi di mercato nell’economia, creerà un ambiente di mercato più giusto e dinamico e ottimizzerà l’efficienza dell’allocazione delle risorse”.

La precedente formulazione dei documenti ufficiali era che i mercati “avrebbero svolto un ruolo decisivo” nell’economia.

“Le restrizioni sul mercato verranno rimosse, mentre sarà garantita una regolamentazione efficace per mantenere meglio l’ordine sul mercato e rimediare ai fallimenti del mercato”, afferma il comunicato.

Luigi Medici

