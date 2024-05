CINA. Il partito comunista riunisce il Plenum: economia e sviluppo al centro del progetto di Xi Jinping

Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese terrà il suo terzo plenum a luglio, un incontro tanto atteso in cui si prevede che i leader del Paese rilasceranno un piano di riforma che traccerà un percorso di crescita sostenibile e affronterà le difficoltà economiche.

Il Partito Comunista cinese tiene un Congresso Nazionale ogni cinque anni per formare, tra gli altri compiti, un nuovo Comitato Centrale. Nella sua forma attuale, il comitato è composto da 205 membri effettivi e 171 membri supplenti. Il Comitato Centrale, quando il Congresso Nazionale non è in sessione, è il “massimo organo dirigente” del partito secondo la sua costituzione. Tra i suoi ranghi viene scelta la massima leadership del partito, compreso il Politburo, il Comitato permanente del Politburo e il Segretario generale, riporta Scmp.

Il Comitato Centrale si riunisce tipicamente per sette plenum durante ogni mandato di cinque anni. Il primo e il secondo plenum si concentrano maggiormente sui compiti della nuova leadership e sulle questioni relative al personale.

Il terzo plenum, convocato circa un anno dopo la selezione della nuova leadership da parte del Congresso Nazionale, tende ad attirare maggiore attenzione perché spesso svela politiche che potrebbero cambiare la direzione dell’economia cinese.

Un rapporto diffuso dopo la riunione del Politburo di martedì 30 aprile ha indicato che il prossimo plenum coglierà l’occasione per portare avanti le riforme nel tentativo di contrastare le difficoltà economiche e consolidare la posizione del paese in una crescente rivalità globale con gli Stati Uniti.

Accademici e osservatori hanno previsto l’introduzione di politiche per affrontare alcuni dei problemi economici del paese, in particolare quelli causati dall’aumento del debito pubblico locale e da un settore immobiliare in difficoltà. Anche l’innovazione tecnologica e l’autosufficienza saranno probabilmente argomenti importanti.

Attualmente, la seconda economia più grande del mondo sta invecchiando rapidamente e si trova ad affrontare sconvolgimenti nelle sue catene di approvvigionamento, in parte grazie ai freni tecnologici degli Stati Uniti. L’economia è cresciuta del 5,3% nel primo trimestre, battendo le aspettative, ma il sentiment delle imprese è ancora debole e una prolungata crisi immobiliare continua a frenare la ripresa, riporta Reuters.

L’economia deve ancora affrontare molte sfide, con una “domanda effettiva” ancora carente, una pressione considerevole sulle imprese e numerosi rischi e pericoli in settori chiave, riporta Xinhua, citando la riunione del Politburo.

“Anche la circolazione interna non è regolare e la complessità, la gravità e l’incertezza dell’ambiente esterno sono ovviamente aumentate”, prosegue Xinhua, aggiungendo che le basi economiche della Cina sono rimaste stabili.

La Cina non è crollata come previsto dalla “teoria del collasso cinese”, né raggiungerà il picco come previsto dalla “teoria del picco cinese”, ha detto Xi a marzo: ”Ho ripetutamente sottolineato che la riforma e l’apertura sono strumenti cruciali affinché la Cina contemporanea possa mettersi al passo con i tempi. La riforma cinese non si fermerà e la sua apertura non cesserà (…) Stiamo pianificando e implementando una serie di misure significative per approfondire in modo completo la riforma”.

Gli investitori in patria e all’estero guarderanno all’incontro per vedere se la Cina riporterà la sua priorità dalla sicurezza allo sviluppo economico con politiche chiare in settori come il mercato immobiliare, la riforma fiscale e la regolamentazione finanziaria.

Negli ultimi quattro decenni, i terzi plenum si sono tenuti generalmente in ottobre o novembre, ed è la prima volta dal 1984 che il partito non ne ha convocato uno nell’anno successivo al congresso del partito che si svolge due volte ogni decennio.

Il plenum è tipicamente anche il luogo in cui vengono annunciati i progressi nelle indagini sugli alti funzionari.

Pechino ha detto poco su ciò che ha portato alla rimozione, lo scorso anno, dell’ex ministro degli Esteri Qin Gang, dell’ex ministro della Difesa Li Shangfu e di vari alti ufficiali militari, tutti membri del Comitato Centrale.

Luigi Medici

