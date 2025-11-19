CINA. Il nuovo soft power declinato al Beijing Xiangshan Forum

Il Beijing Xiangshan Forum è un appuntamento internazionale, per alcuno versi simile allo Shangri-La Dialogue e nel 2025, il forum, alla sua dodicesima edizione, è un barometro dei tempi che cambiano.

La Cina sta guadagnando sempre più terreno tra gli stati insoddisfatti dell’attuale ordine globale. Quest’anno, il forum ha visto una retorica più audace da parte di alti funzionari ospiti, la partecipazione di importanti personalità di istituzioni internazionali e un’affluenza record, riporta CiGionline.

Lo slancio del vertice di quest’anno indica la crescente influenza della Cina. Quest’anno il vertice ha accolto oltre 1.800 ospiti provenienti da oltre 100 paesi e organizzazioni internazionali, tra cui 40 ministri della Difesa e capi militari, oltre a funzionari di alto profilo. La partecipazione di quest’anno ha più che raddoppiato la partecipazione complessiva rispetto al 2024, con un aumento del 30% dei partecipanti di alto livello.

Il forum del 2025 è stato anche indicativo del declino delle relazioni tra Pechino e Washington. Il ministro della Difesa cinese, l’ammiraglio Dong Jun ha pronunciato il discorso di apertura, e non ha partecipato al recente Dialogo di Shangri-La. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno inviato solo l’addetto militare presso la loro ambasciata a Pechino, un declassamento significativo rispetto al vice assistente segretario alla Difesa che guidava la delegazione dello scorso anno.

Il Beijing Xiangshan Forum è oggi uno strumento di “soft power” per rimodellare l’ordine internazionale, promuovere l’industria bellica cinese e incoraggiare la diplomazia militare unica dell’Esercito Popolare di Liberazione. Esemplifica come Pechino sia sempre più capace di costruire una rete di stati con idee simili per rimodellare gradualmente l’ordine internazionale.

La Cina si presenta come “un’iniezione di stabilità affidabile in un mondo turbolento”, promuovendo la pace e gli interessi del Sud del mondo.

Negli ultimi mesi, la politica estera cinese è stata rafforzata dai cambiamenti nel comportamento internazionale degli Stati Uniti in materia di commercio e istituzioni internazionali, così come da Iran, Russia e Venezuela, che hanno aggravato la situazione di alcuni stati e reso meno certa la continuazione dell’attuale ordine internazionale basato sulle regole.

La promozione della costruzione di una “comunità per un futuro condiviso”, sostenuta dalle numerose iniziative globali della Cina, sta ispirando sempre più i paesi più svantaggiati a seguire l’esempio della Cina, che sta assumendo un ruolo centrale sulla scena mondiale e dimostrando coerenza, stabilità e sostegno alle nazioni disposte ad accettare la sua guida.

I temi del Forum di quest’anno hanno continuato a sottolineare l’instabilità del contesto internazionale, il ruolo degli Stati Uniti nel promuovere il caos e la Cina come alternativa in grado di garantire un futuro più sicuro e protetto.

All’insegna del motto “Salvaguardare l’ordine internazionale e promuovere insieme uno sviluppo pacifico”, il forum ha incluso presentazioni sui contributi delle forze di pace cinesi e sugli schieramenti navali umanitari a livello globale.

Il discorso di Dong ha anche cercato di dipingere la Cina come paladina del multipolarismo e ha denunciato le alleanze militari come portatrici di “interessi egoistici”. Ha ribadito la Global Governance Initiative, invitando gli Stati a rafforzare i pilastri del sistema internazionale e ad introdurre le riforme necessarie. Inoltre, Dong ha ribadito in modo più schietto rispetto agli anni precedenti che la Cina è pronta a intervenire militarmente per impedire a Taiwan di ottenere l’indipendenza.

Ciò che rende il summit di quest’anno diverso dalle edizioni precedenti è la dimensione e la composizione del pubblico, gli interventi mirati e l’impressione generale che il forum si stia affermando come un evento globale di rilievo.

Un dato significativo è l’allineamento degli stati stranieri alla retorica di Pechino, mentre negli anni precedenti solo Russia e Iran avrebbero fatto eco ai messaggi cinesi. Le osservazioni degli stati diversi dalla Cina sono passate da dichiarazioni misurate e per lo più neutrali a vere e proprie critiche all’attuale stato dell’ordine internazionale.

Il forum, svoltosi alla metà del mese di settembre, ha rappresentato il culmine di anni di lavoro della Cina per promuovere una propria conferenza internazionale sulla sicurezza, distinta dai modelli occidentali. Pechino è riuscita in gran parte a costruire una rete diplomatica autosufficiente di stati che la considerano un leader credibile negli affari mondiali, offrendo una visione alternativa, valori e contrappunto all’ordine internazionale a guida USA.

Guardando al futuro, questo forum servirà probabilmente sempre più come mezzo per rafforzare l’influenza di Pechino, offrendo agli stati del Sud del mondo un luogo per lo scambio di idee, il commercio di armi e la conclusione di accordi senza le norme occidentali.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/