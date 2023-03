CINA. Il nuovo premier si muoverà tra crescita al 5% e Grande Muraglia di Spade

L’Assemblea nazionale del popolo cinese ha approvato un obiettivo di crescita di «circa il 5%” e un bilancio che prevede un forte aumento dei fondi per l’esercito, che il presidente Xi Jinping ha invitato a diventare una “Grande Muraglia d’acciaio».

In mezzo alle incertezze geopolitiche contemporanee, il bilancio militare cinese dovrebbe aumentare del 7,2% quest’anno, un incremento proporzionalmente superiore a quello previsto per la spesa totale, riporta Dpa.

Dopo la fine della rigida strategia zero-Covid, che ha pesato molto sulla seconda economia mondiale, il governo di Pechino si aspetta una crescita significativamente più rapida quest’anno. Il nuovo premier cinese Li Qiang ha difeso le misure restrittive durante la pandemia al termine della sessione annuale del Congresso, lunedì scorso.

Per stimolare l’economia, la Cina sta pianificando di creare più debito nel 2023 rispetto all’anno scorso. Secondo il bilancio del governo, il deficit sarà pari a circa il 3% della produzione economica. Nel 2022, il deficit era stato fissato al 2,8%.

Il bilancio prevede anche di creare 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città quest’anno; 1 milione in più rispetto all’anno scorso. Il governo punta a un tasso di disoccupazione del 5,5% circa e a un’inflazione del 3% circa.

Il piano del governo è stato adottato con un’ampia maggioranza di 2.946 voti a favore e una sola astensione. Il bilancio è stato approvato da 2.912 delegati, con 30 voti contrari e 20 astensioni.

Li ha messo in guardia dalle incertezze economiche che si prospettano al termine dei nove giorni di sessione.

«Stabilizzare la crescita economica è un compito impegnativo, non solo per la Cina, ma per tutti i Paesi del mondo», ha dichiarato Li nella sua prima conferenza stampa da premier, succedendo a Li Keqiang.

Li ha avvertito che non sarà facile per la Cina raggiungere l’obiettivo di crescita economica di circa il 5%: «Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi».

Dopo i dubbi sul ruolo del settore privato in Cina, il nuovo capo del governo si è espresso ampiamente a favore di una promozione paritaria degli imprenditori privati.

È necessario creare una “concorrenza leale” e un “ambiente orientato al mercato”, ha sottolineato Li di fronte alle crescenti incertezze sull’intervento statale e sulla promozione delle imprese statali: «La Cina ha un’enorme domanda di mercato», ha detto, aggiungendo che ci sono molte opportunità e che il settore privato ha un “grande potenziale”.

Li ha anche auspicato una maggiore cooperazione tra Pechino e Washington, con un tono più conciliante tra le crescenti tensioni tra le due superpotenze.

Le due maggiori economie mondiali sono strettamente legate dal punto di vista economico e commerciale, ha dichiarato il nuovo premier: «Cina e Stati Uniti possono e devono cooperare», ha detto Li. «L’accerchiamento e la soppressione non sono nell’interesse di nessuno», ha poi aggiunto, ribadendo le accuse di Xi secondo cui gli Stati Uniti vogliono impedire l’ascesa della Cina nel mondo attraverso il contenimento e l’isolamento.

I legami tra Cina e Stati Uniti sono stati messi alla prova negli ultimi mesi dall’abbattimento di un presunto pallone spia cinese nello spazio aereo statunitense, che si è aggiunto alle tensioni causate, tra l’altro, dalle rivendicazioni di Pechino su Taiwan.

Da parte sua, Xi, nell’ultimo giorno del Congresso, ha sottolineato la necessità di rendere la Cina tecnologicamente indipendente.

La Cina deve «spingere l’autosufficienza nella scienza e nella tecnologia», ha detto Xi, aggiungendo che è necessario compiere sforzi per modernizzare e migliorare la “qualità” dell’economia.

Tommaso Dal Passo