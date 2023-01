CINA. Il Mercosur nicchia per l’accordo di libero scambio con Pechino

Un documento ufficiale di Pechino afferma che la Cina è pronta a negoziare un accordo di libero scambio con il Mercosur o separatamente con qualsiasi membro del blocco. Questo argomento controverso sarà probabilmente incluso nell’agenda bilaterale quando il Presidente Lula da Silva visiterà la Cina nel prossimo futuro.

Durante il XX Congresso del Partito Comunista Cinese, tenutosi a ottobre, un rapporto presentato dal presidente Xi Jinping ha evidenziato la strategia cinese di cercare «una maggiore integrazione nella catena industriale e di approvvigionamento globale e (continuare) a promuovere la liberalizzazione del commercio e la facilitazione degli investimenti». A tal fine, il Paese intende negoziare “accordi di libero scambio di alto livello” con i suoi partner commerciali, riporta MercoPress.

A fine novembre, durante l’esame della politica commerciale del Brasile presso l’Organizzazione mondiale del commercio, l’ambasciatore cinese Li Chenggang ha notato che il Brasile ha concluso diversi accordi di libero scambio e ha rinnovato o avviato nuovi negoziati, inviando a Pechino un messaggio: «La Cina ritiene essenziale migliorare l’integrazione regionale e la diversificazione delle esportazioni del Brasile. A questo proposito, la Cina incoraggia il Brasile a svolgere un ruolo attivo nell’espansione della rete di accordi commerciali regionali del Mercosur con i principali partner commerciali».

L’ambasciatore Chenggang ha anche ricordato che la Cina è il principale partner commerciale del Brasile dal 2009, il più grande mercato per le esportazioni brasiliane, una fonte significativa di importazioni e un contributo vitale al surplus commerciale brasiliano.

Il ministero del Commercio cinese ha detto, riporta l’agenzia di stampa brasiliana Valor: «Ciò significa che la Cina è disposta a negoziare un accordo di libero scambio con il Mercosur nel suo complesso o un accordo simile con qualsiasi membro del Mercosur».

Pechino ha già firmato 22 accordi di libero scambio, tra cui quelli con Cile e Perù in Sud America, oltre ad altri dieci ancora in fase di negoziazione e otto “in esame”, tra cui uno con la Colombia.

Tuttavia, i membri del Mercosur sono limitati dal loro trattato, poiché tutte le risoluzioni devono essere concordate, in particolare l’Argentina, che è più concentrata nel suo mercato interno, nelle sue industrie e nei suoi posti di lavoro.

La Cina ha anche condotto uno studio di fattibilità in collaborazione con l’Uruguay, che porterebbe alla scomparsa del Mercosur come unione doganale. Pechino farebbe meglio a negoziare diplomaticamente con il Mercosur nel suo complesso. Tuttavia, conferma anche l’opzione del piano B, che consiste nel negoziare separatamente.

La diplomatica ed economista Tatiana Rosito, ora Segretario per gli Affari Economici Internazionali del Brasile presso il Ministero delle Finanze, cita uno studio dell’Ipea (Istituto di Ricerca Economica Applicata) del 2019 che sostiene che un accordo di libero scambio con la Cina porterebbe «risultati inequivocabilmente positivi per l’economia brasiliana in termini di aumento del Pil, investimenti, esportazioni e importazioni. La bilancia commerciale peggiorerebbe leggermente, ma ci sarebbe una significativa riduzione del livello dei prezzi aggregati e un aumento del grado di apertura dell’economia».

Tra le principali esportazioni del Brasile in Cina nei primi undici mesi del 2022 ci sono minerale di ferro, soia, petrolio grezzo, pasta di legno, zucchero, carne bovina, carne di maiale, carne di pollo, manganese.

Tuttavia, un’analisi di questo tipo non trova consenso nell’industria brasiliana. «Non conosco nessun segmento in Brasile che, prima di tutto, abbia una produzione sufficientemente grande e, in secondo luogo, che abbia la voglia di assumersi il rischio di aumentare l’attività in un mercato di quelle dimensioni. La Cina non è un mercato in cui vendere eccedenze. I distributori non sono interessati a piccoli volumi», sottolinea Marcos Caramuru, ex ambasciatore del Brasile in Cina (2016-2018).

Maddalena Ingrao