CINA. Il Lusso punta sulla ripresa del mercato interno cinese

I rappresentanti di oltre 3.000 marchi sono sbarcati ad Hainan in Cina per mostrare i loro ultimi prodotti, sperando di incassare la ripresa dei consumi post-Covid iniziata nell’isola nota per i suoi negozi duty free.

Stando a Reuters, si prevede che circa 300.000 persone visiteranno il China International Consumer Products Expo di Hainan tra il 10 e il 15 aprile in quello che è visto come un ritorno per la destinazione delle vacanze, dopo che è stata gravemente danneggiata lo scorso anno dalla politica Zero Covid, tra cui un lungo isolamento che ha bloccato migliaia di turisti sull’isola. La provincia, conosciuta in patria come le “Hawaii della Cina”, dal 2020 è diventata una delle principali destinazioni per lo shopping nel paese, poiché Pechino ha promosso il suo status di travel retail. È particolarmente esploso durante il Covid, attirando acquirenti cinesi impossibilitati a viaggiare all’estero a causa della chiusura dei confini.

Ciò ha significato che mentre un rimbalzo della spesa per consumi è rimasto lento in molte parti del paese mentre l’economia fatica a riprendersi, è iniziato forte ad Hainan dopo che la Cina ha concluso la sua politica zero-Covid a dicembre 2022: le vendite duty free sull’isola sono aumentate del 20% durante i sette giorni di festa del Festival di Primavera a gennaio scorso.

E la Cina prevede di elevare ulteriormente il proprio status: entro il 2025, prevede di rendere l’intera isola esente da dazi, essenzialmente espandendo i prezzi dal 10% al 40% in meno sui beni di bellezza, agli alcolici e ai prodotti di lusso dai 12 centri commerciali duty free esistenti al intera provincia. Ciò ha reso le aziende di consumo globali di fascia alta desiderose di partecipare alla fiera come un modo per dimostrare il loro impegno nei confronti della Cina.

Giganti del settore della cosmesi hanno ad esempio promosso prodotti con packaging esclusivo per il mercato di Hainan, mentre marchi di auto di lusso hanno mostrato veicoli ad alte prestazioni.

Lucia Giannini