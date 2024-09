CINA. Il Fujian mostra le sue catapulte elettromagnetiche

La portaerei cinese Fujian, dotata di catapulte elettromagnetiche all’avanguardia, è destinata a rivoluzionare le capacità marittime della People’s Liberation Army-Navy, avvicinandosi sempre di più alla sfida al predominio navale statunitense in mare.

La marina militare cinese ha presentato la sua ultima portaerei, la Fujian, con un sistema di catapulte all’avanguardia e una stazione di controllo chiusa retrattile, anche nota come “bolla” e che ricorda quelle presenti sulle portaerei della Marina statunitense, riporta AT.

Un filmato messo on line mostra la portaerei sottoposta alla sua quarta prova in mare nella baia di Bohai, nella Cina nord-orientale. La Fujian, la prima portaerei Catobar – Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery – della Cina, impiega catapulte elettromagnetiche, migliorando significativamente le capacità operative.

Il sistema di catapulte, evidenziato in un video promozionale, presenta tre catapulte elettromagnetiche e una stazione di controllo integrate nel ponte di volo, che rispecchiano le portaerei di classe Ford della Marina degli Stati Uniti.

Pechino si posiziona al fianco degli Stati Uniti nell’implementazione di sistemi di lancio di aeromobili elettromagnetici, Emals.

Questa tecnologia offre maggiore flessibilità operativa, efficienza e capacità di lancio.

Una piattaforma di lancio Emals offre maggiore efficienza e precisione rispetto alle tradizionali catapulte a vapore, consentendo lanci più fluidi e controllati, riducendo l’usura dell’aereo e delle attrezzature di lancio, portando a minori costi di manutenzione e a una maggiore longevità dell’aereo.

Il sistema Emals può lanciare una gamma più ampia di aeromobili, tra cui veicoli aerei senza pilota più leggeri e aeromobili con equipaggio più pesanti. Questa tecnologia migliora la flessibilità operativa delle forze navali e migliora i tassi di sortita consentendo lanci più rapidi e frequenti; è più efficiente dal punto di vista energetico, utilizzando energia elettrica che può essere gestita e distribuita più facilmente sulle moderne navi militari.

Questo sistema comunque ha difetti che la stessa Us Navy sta correggendo: lo stato attuale del sistema pone ancora dei rischi per l’efficacia operativa e l’idoneità.

In linea poi con i progressi nel programma cinese delle portaerei, la Cina sta costruendo la sua quarta portaerei, segnando un altro passo significativo nell’espansione navale della Cina. La quarta portaerei potrebbe essere la prima nave di superficie a propulsione nucleare della Cina, una pietra miliare nella tecnologia militare cinese.

La propulsione nucleare della quarta portaerei cinese offrirebbe una portata praticamente illimitata, un vantaggio cruciale per missioni estese; l’espansione della flotta di portaerei della Cina riflette la sua ambizione di eguagliare alla fine le capacità navali degli Stati Uniti con una flotta di portaerei a propulsione nucleare che consenta una presenza continua in mare.

Luigi Medici

