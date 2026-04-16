CINA. Il caos mediorientale potrebbe fermare la ripresa economica 

L’economia cinese ha accelerato all’inizio del 2026, trainata da un’impennata delle esportazioni, prima che la guerra con l’Iran facesse impennare i costi energetici e mettesse a rischio la domanda globale, vitale per le ambizioni di crescita di Pechino.

Il ritmo di crescita del 5,0% su base annua registrato nel primo trimestre si colloca nella parte alta dell’intervallo obiettivo annuale della Cina, compreso tra il 4,5% e il 5,0%, evidenziando una resilienza che la distingue da gran parte dell’Asia, favorita dalle ampie riserve strategiche di petrolio e da un mix energetico diversificato, riporta Reuters.

Tuttavia, il conflitto in Medio Oriente mette a nudo una vulnerabilità fondamentale: un modello di crescita trainato dalle esportazioni, che genera surplus commerciali annuali pari a quelli dell’economia olandese, dipende dalle rotte marittime aperte, sia per la Cina che per i suoi clienti.

Essendo il più grande importatore di energia e la più grande potenza manifatturiera al mondo, l’impennata dei prezzi del petrolio minaccia di far aumentare i costi di produzione e di comprimere i margini già esigui delle fabbriche che impiegano centinaia di milioni di persone. Più a lungo si protrae il conflitto, maggiori saranno i rischi e la pressione è già in aumento.

La crescita del PIL del primo trimestre ha superato le previsioni del 4,8% e il minimo triennale del 4,5% registrato nel periodo ottobre-dicembre, un risultato che un funzionario dell’ufficio di statistica ha definito “raro e lodevole”, pur avvertendo di un contesto esterno “complesso e volatile”.

Tuttavia, i dati commerciali di marzo, pubblicati all’inizio di questa settimana, hanno evidenziato delle difficoltà. Le esportazioni sono cresciute solo del 2,5% il mese scorso, in netto rallentamento rispetto al 21,8% di gennaio-febbraio.

E sebbene i prezzi alla produzione siano usciti dalla deflazione a marzo per la prima volta in oltre tre anni, gli analisti avvertono che una “inflazione elevata”, trainata dai costi dei fattori produttivi, potrebbe avere un impatto ancora peggiore sulla crescita.

L’economia rimane squilibrata, ed è improbabile che i consumatori compensino un eventuale calo delle esportazioni Le vendite al dettaglio, un indicatore dei consumi, sono cresciute dell’1,7% il mese scorso, in calo rispetto al 2,8% di gennaio-febbraio, e, come è accaduto negli ultimi anni, hanno registrato una performance inferiore rispetto alla produzione industriale, che è aumentata del 5,7% a marzo contro il 6,3% dei primi due mesi.

I dati sui prestiti pubblicati all’inizio di questa settimana hanno inoltre mostrato una domanda di credito fiacca da parte di famiglie e imprese. Interrompere la prolungata crisi del mercato immobiliare cinese sarà fondamentale per rilanciare i consumi, ma i nuovi dati che mostrano un continuo calo dei prezzi delle nuove abitazioni suggeriscono ulteriori difficoltà per i costruttori edili del paese, già in difficoltà.

Non si prevede che la banca centrale allenti significativamente la politica monetaria, ma Pechino potrebbe ricorrere a maggiori misure di stimolo fiscale se l’obiettivo dovesse essere a rischio, aggravando un debito pubblico superiore di oltre tre volte al PIL.

La spesa pubblica è aumentata del 3,6% nel periodo gennaio-febbraio, in rialzo rispetto all’aumento dell’1% previsto per il 2025.

C’è però un lato positivo per la Cina. Isolata dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina, ora la Russia le fornisce petrolio e gas a prezzi scontati. L’ampio utilizzo del carbone, la rapida espansione delle energie rinnovabili e una flotta di veicoli elettrici in crescita proteggono ulteriormente la Cina dagli shock energetici.

Mentre la crisi iraniana scuote i mercati, i produttori cinesi potrebbero emergere in una posizione migliore rispetto ai concorrenti in Europa e altrove, dove i costi di produzione aumentano ancora più rapidamente.

sasaas

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