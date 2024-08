CINA. I codici sottomarini di Pechino battono quelli NATO

La marina militare cinese ha testato una nuova tecnologia con un nuovo metodo di codifica dei dati sviluppato da Huawei Technologies. L’unità 92150 dell’Esercito Popolare di Liberazione in collaborazione con l’Università di Xiamen ha recentemente condotto test sulla nuova tecnologia di trasmissione dati subacquea in una località non divulgata nel Mar Cinese Meridionale, con una profondità d’acqua di 3.000 metri, lontano dalla terraferma cinese.

Gli scienziati hanno distribuito un piccolo idrofono a 1.000 metri sotto la superficie e hanno ricevuto con successo i segnali trasmessi da una nave che si trovava a 30 km di distanza, raggiungendo una velocità di trasmissione dati di 4.000 bit al secondo, riporta Scmp.

Ciò stabilisce un nuovo record per le prestazioni delle apparecchiature di comunicazione acustica subacquea nei report aperti. Le onde radio a frequenza estremamente bassa possono penetrare l’acqua, ma la loro efficienza è molto bassa, con solo pochi caratteri trasmessi al minuto. Le onde sonore sono più efficienti, ma sono sensibili alla rifrazione della superficie e del fondale marino, alle correnti oceaniche e ad altri disturbi ambientali, rendendo difficile la trasmissione di grandi quantità di dati su lunghe distanze. Pechino sta mantenendo il suo primato nelle comunicazioni Wi Fi nei confronti dei suoi antagonisti geopolitici nello scacchiere asiatico; siano essi vecchi o nuovi come la NATO.

L’Alleanza ha identificato la Cina come un obiettivo importante e sta cercando di espandere la sua portata in Asia, mettendo in allarme Pechino.

L’attuale protocollo di comunicazione acustica subacquea per i sottomarini NATO, JANUS, è stato lanciato nel 2017. Secondo le informazioni disponibili al pubblico, la comunicazione più lunga supportata da JANUS è di 28 km, ma a quella distanza la frequenza delle onde sonore scende a 900 Hz, consentendo solo la trasmissione di una piccola quantità di informazioni.

JANUS utilizza un metodo chiamato OFDM per trasmettere segnali. La tecnologia OFDM può dividere i flussi di dati e modularli su più onde sonore portanti per ottenere una trasmissione ad alta velocità su una breve distanza.

I cinesi considerano OFDM una tecnologia obsoleta, perché i dispositivi di comunicazione che utilizzano OFDM richiedono una maggiore potenza operativa e i componenti correlati sono complessi e costosi.

Inoltre, all’aumentare della distanza di comunicazione, aumenta anche il rumore di fondo, portando a un netto deterioramento delle prestazioni, il che non è utile per l’implementazione su larga scala e la collaborazione di piccole piattaforme senza pilota.

Il team cinese avrebbe utilizzato il peso di polarizzazione di ordine superiore, HPW, un metodo di codifica delle informazioni rilasciato da Huawei nel 2017.

Le apparecchiature di comunicazione acustica subacquea che utilizzano codifica HPW non richiedono la suddivisione dei dati e possono modulare le informazioni su un’unica onda portante per la trasmissione e la ricezione, riducendo significativamente il consumo energetico e la complessità del dispositivo.

L’unità 92150, con sede a Quanzhou, Fujian, è specializzata in operazioni sottomarine senza equipaggio e ha collaborato con l’Università di Xiamen per sviluppare il nuovo dispositivo. Durante i test, il team ha ottenuto trasmissioni di codice di errore zero su una distanza ultra-lunga di 30 km a frequenze comprese tra 4.000 Hz e 8.000 Hz.

Il metodo HPW ha origine da una svolta significativa nella teoria dei numeri ed è stato sviluppato congiuntamente da scienziati Huawei provenienti da Cina, Francia e Canada. Può trasmettere informazioni con un’efficienza senza precedenti ed eliminare il rumore; appartiene alla famiglia di metodi di codifica noti come codici polari.

Il codice polare è stato inventato dallo scienziato turco Erdal Arikan nel 2008 ed è il primo algoritmo in grado di elevare l’efficienza della trasmissione delle informazioni al limite teorico.

I codici polari sono ora ampiamente utilizzati nelle comunicazioni 5G e nei prodotti elettronici di consumo.

Tommaso Dal Passo

