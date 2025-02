CINA. I cinesi mostrano uno dei mega radar di Early Warning 

Un raro primo piano di un radar strategico a lungo raggio della Cina è stato trasmesso in un servizio della televisione di stato sul messaggio del presidente Xi Jinping per il capodanno lunare all’esercito.

Una stazione radar terrestre, con lo schieramento di truppe di “allarme e monitoraggio tempestivo” in piedi di fronte, è stata vista in un video di fine anno inviato a Xi dall’Esercito popolare di liberazione venerdì, riporta SCMP.

È apparso in un servizio della CCTV e, sebbene i dettagli del sistema non siano stati divulgati, gli analisti hanno affermato che il radar avanzato nel filmato era una parte fondamentale degli sforzi di Pechino per migliorare le sue capacità di allerta precoce contro le minacce missilistiche.

Il video PLA inviato a Xi presentava rappresentanti di tutte le forze armate, tra cui esercito, marina, aeronautica e forza aerospaziale, che mostravano il sistema radar come parte del suo messaggio al presidente.

Il primo piano della stazione radar trasmesso dalla CCTV mostrava decine di antenne allineate in un ottagono in una struttura alta almeno sei piani.

In piedi davanti al radar, un rappresentante della forza aerospaziale ha affermato: “Monitoreremo attentamente la situazione sul campo di battaglia per garantire che, se si verificasse una situazione, risponderemo immediatamente”.

Sono oramai anni che gli scienziati del PLA hanno implementato e sistemato lo spesso obsoleto sistema radaristico cinese Over-the-Horizon, Oth.

I radar terrestri Oth sono stati sviluppati per la prima volta dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, permettendo loro di sorvegliare migliaia di chilometri di territorio inviando onde radio nella ionosfera e facendole rimbalzare sulla terra.

Molte di queste strutture furono chiuse o smontate dopo la Guerra Fredda a causa della loro vulnerabilità agxòil attacchi missilistici.

Questi radar hanno bisogno di enormi quantità di potenza e devono essere costruiti su terreni pianeggianti e aperti.

Gli scienziati militari cinesi avrebbero quindi fatto notevoli progressi nell’aggiornamento della tecnologia radar cinese sviluppando anche un radar avanzato “compatto” per la flotta di portaerei della marina.

Il sistema radaristica cinese potrebbe coprire e mantenere una sorveglianza costante e di early warning su un’area delle dimensioni dell’India.

Maddalena Ingrao

