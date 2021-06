CINA. Huawei punta all’integrazione totale sui dispositivi elettronici

Il nuovo sistema operativo Harmony di Huawei non è solo un sostituto del software Android di Google per gli smartphone, ma un ambizioso sforzo per unificare i telefoni e i computer portatili con l’internet delle cose e l’analisi dei big data.

Stando a quanto riporta Asia Times, il gigante tecnologico cinese, escluso dal sistema Android a causa delle sanzioni statunitensi, vuole guidare l’integrazione di dispositivi mobili e personal computer con centri dati e robotica industriale, veicoli autonomi, robotica industriale e logistica intelligente.

Se il programma di Huawei avrà successo, miliardi di smartphone si collegheranno senza soluzione di continuità alle server farm, caricando informazioni in tempo reale all’elaborazione dei big data guidata dall’intelligenza artificiale. Si ritiene che HarmonyOS sia basato su Linux, il sistema operativo open-source ora impiegato su più piattaforme di qualsiasi altro sistema operativo.

Le applicazioni per smartphone scritte in HarmonyOS scambieranno dati con server Intelligenza artificiale basati su cloud su banda larga ad alta velocità. Lo stesso software controllerà automobili, automazione industriale, tecnologia domestica intelligente e altre funzioni.

I concorrenti cinesi di Huawei nel mercato dei cellulari, tra cui Xiaomi, Oppo e Vivo, supporteranno HarmonyOS tra gli 1,5 miliardi di abbonati a banda larga della Cina, mentre continueranno a utilizzare il sistema Android al di fuori della Cina, ha aggiunto Jones.

La ricezione iniziale del sistema operativo HarmonyOS in Cina è stata positiva, secondo gli analisti del settore. Gli utenti riferiscono che il nuovo sistema Huawei estende la durata della batteria di circa il 10% rispetto ad Android nello stesso portatile.

HarmonyOS era in fase di sviluppo da tre anni prima delle sanzioni di Trump, e Huawei ha accelerato il suo sviluppo in risposta al divieto statunitense. Il business consumer dell’azienda si è ridotto, ma il suo business di rete ha rappresentato il 16,5% di crescita anno su anno dei ricavi nel primo trimestre del 2021.

Huawei nel frattempo si è diversificata nel cloud computing, nel software automobilistico, nel fintech e nell’automazione industriale, tra gli altri campi. Rimane il principale fornitore di infrastrutture 5G in Cina, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di impedirle di ottenere i chip per computer necessari.

