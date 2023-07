CINA. Huawei lancia l’IA Pangu 3.0

Huawei Technologies ha rilasciato venerdì scorso una nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale per i servizi di cloud computing, l’ultima mossa per tenere il passo con il boom dell’IA generativa avviato da ChatGPT, anche se l’azienda cinese è alle prese con una stretta statunitense che limita il suo accesso a importanti hardware di calcolo.

Huawei Cloud, l’unità di soluzioni di cloud computing dell’azienda, ha dichiarato che il suo modello di intelligenza artificiale adotta un approccio diverso rispetto a ChatGPT di Open AI, un chatbot che risponde a domande e compone risposte simili a quelle umane a richieste di testo. Denominata Pangu Model 3.0, la nuova offerta mira a soddisfare le esigenze di settori specifici e ad affrontare i problemi delle operazioni, della ricerca e sviluppo dei prodotti e dell’ingegneria del software, secondo quanto dichiarato dall’azienda, riporta Nikkei.

Huawei ha presentato il modello di intelligenza artificiale pre-addestrato durante la sua conferenza di tre giorni per gli sviluppatori a Dongguan. L’azienda ha dichiarato di voler espandere i propri servizi cloud basati sull’intelligenza artificiale in nuovi settori, tra cui quello governativo, finanziario e manifatturiero.

Zhang Ping’an, direttore esecutivo di Huawei e Ad di Huawei Cloud Computing Technologies, ha dichiarato che il suo modello di IA si basa su hardware e piattaforme proprie perché l’azienda non ha accesso alle stesse unità di elaborazione grafica, Gpu, e agli stessi software che altre aziende utilizzano per le potenti applicazioni di IA.

Zhang non ha spiegato perché Huawei non abbia accesso a questi elementi, ma i suoi commenti sono stati ampiamente interpretati come un riferimento alle restrizioni statunitensi sull’accesso di Huawei ai chip e alle tecnologie software americane. Il chipmaker americano Nvidia fornisce le Gpu alla base di ChatGPT e di molte altre applicazioni AI all’avanguardia.

«La nostra piattaforma AI… può offrire un’infrastruttura solida… poiché la sua potenza di calcolo può raggiungere 1,1 volte quella delle Gpu tradizionali», ha dichiarato Zhang. «Se non è possibile acquistare le Gpu tradizionali, è possibile utilizzare i servizi cloud di AI di Huawei basati su Ascend, che ci libereranno dalla sofferenza delle Gpu ad alto prezzo».

Le aziende cinesi, oltre a Huawei, si sono affrettate a lanciare le proprie risposte al boom dell’AI computing. Alibaba, Tencent e Baidu sono tra le oltre 30 aziende e organizzazioni di ricerca cinesi che negli ultimi mesi hanno annunciato di stare sviluppando i propri modelli di IA in grandi lingue.

Il modello Pangu iniziale è stato introdotto nel 2021, quando Huawei ha cercato nuovi fattori di crescita per contrastare il giro di vite del governo statunitense che ha devastato il settore degli smartphone di punta dell’azienda.

Da allora, Huawei Cloud è stata coinvolta in più di 1.000 progetti legati all’intelligenza artificiale in diversi settori, dall’industria mineraria e ferroviaria alla meteorologia e allo sviluppo di farmaci. Huawei Cloud gestisce tre centri di calcolo AI su larga scala in Cina: a Gui’an nella provincia di Fujian, a Wuhu nella provincia di Hubei e a Ulanqab nella Mongolia interna. L’azienda ha dichiarato che ognuno di questi centri può addestrare modelli di IA di grandi dimensioni.

Secondo l’agenzia di ricerca Canalys, la quota di mercato di Huawei Cloud in Cina è cresciuta fino a circa il 19% nel 2022, seconda solo ad Alibaba Cloud, un’unità di Alibaba Group Holding. Sebbene la maggior parte del suo mercato sia nazionale, Huawei Cloud ha registrato progressi anche nella sua espansione internazionale grazie ai suoi partner aziendali cinesi che si sono avventurati all’estero e hanno aperto nuovi data center in Turchia e in Egitto.

Luigi Medici