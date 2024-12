CINA. Gli Uiguri lanciano il Jihad anticinese dalla Siria di Al Joulani

Il rapido crollo dell’esercito arabo siriano di fronte all’avanzata di Hayat Tahrir al-Sham, ha finito col focalizzare l’attenzione sulla galassia di gruppi che ne fanno parte. Tra questi combattenti stranieri ci sono gli uiguri della regione autonoma uigura dello Xinjiang in Cina.

Combattevano la Cina come parte del Movimento islamico del Turkestan orientale, ma alcuni anni fa sono stati rinominati Partito islamico del Turkestan. Indipendentemente dal nome con cui si fanno chiamare, il gruppo è coinvolto a Idlib dal 2017, quando hanno iniziato a circolare notizie sulle sue colonie in quell’angolo della Siria. L’organizzazione ha una storia di collaborazione con gruppi terroristici come Al Qaeda a sostegno della ricerca per ricavare uno stato uiguro dalla Cina. Ecco perché è stato designato come gruppo terroristico dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno rimosso la propria designazione alla fine del 2020, adducendo come motivo che il gruppo era diventato inattivo, ma ora si sa che non era vero, riporta AT.

I membri del gruppo hanno pubblicato un video dalla Siria che inneggiava al jihad militante contro la Cina. Due dei punti più importanti sono che il Turkistan Islamic Party sta reclutando membri dall’Asia centrale e che potrebbe ristabilirsi in Afghanistan per effettuare attacchi contro il corridoio economico Cina-Pakistan.

Il corridoio è considerato il progetto di punta della Belt and Road Initiative e per anni è stato il bersaglio di attacchi da parte dell’Esercito di liberazione del Balochistan, che Pakistan, Cina e persino gli Stati Uniti hanno designato come organizzazione terroristica. Il BLA ha intensificato i suoi attacchi da quando i talebani afghani hanno riconquistato l’Afghanistan e hanno dato rifugio al Tehrik-i-Taliban Pakistan.

L’Esercito di liberazione del Balochistan e il Tehrik-i-Taliban Pakistan sono ora considerati alleati informali. Entrambi cercano di danneggiare lo stato pakistano: il BLA vuole ritagliarsi un Balochistan indipendente mentre il TTP vuole imporre una dittatura islamica radicale.

Alcuni sospettano anche che i talebani afghani chiederebbero la cessione del Khyber-Pakhtunkhwa (ex Provincia della frontiera nord-occidentale) gestito dal TTP in Pakistan, a maggioranza pashtun, come compensazione per il sostegno nel portare il TTP al potere, poiché non c’è alcun riconoscimento da parte dei talebani afghani della linea Durand.

I talebani afghani hanno relazioni positive con la Cina, quindi potrebbero non accogliere il Turkistan Islamic Party in Afghanistan. Il problema, però, è che i talebani afghani non hanno il pieno controllo del loro territorio, come è dimostrato dalla continua esistenza di cellule Daesh. In precedenza, avevano anche ospitato il Turkistan Islamic Party in accordo con il principio di fornire rifugio a tutti i gruppi musulmani che la pensano allo stesso modo, con la richiesta che i gruppi non minacciassero gli altri.

È quindi possibile che il Turkistan Islamic Party possa ristabilirsi in Afghanistan. Da lì, potrebbe attaccare il corridoio economico Cina-Pakistan proprio come ha fatto l’Esercito di liberazione del Balochistan, parzialmente basato in Afghanistan.

Dall’Asia centrale, Hayat Tahrir al-Sham ha anche reclutato alcuni dei suoi combattenti stranieri, vale a dire gli uzbeki, che sono la popolazione più numerosa della regione. Ci sono comunità uigure in Kazakistan e nel Kirghizistan da cui il Turkistan Islamist Party potrebbe trovare reclute, sia per effettuare attacchi contro i progetti Belt and Road lì o in Pakistan, attacchi oltre confine nello Xinjiang o addestramento in Afghanistan o Siria.

Queste possibilità credibili mostrano che il Turkistan Islamist Party minaccia più del solo Xinjiang cinese e sollevano interrogativi sulla sponsorizzazione indiretta del partito da parte della Turchia tramite la tacita accettazione da parte di Ankara dell’alleanza degli islamisti del Turkistan con Hayat Tahrir al-Sham.

Ankara si considera il leader dell’Organizzazione dei paesi turchi, che includono Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan, eppure i cittadini di quei paesi, in particolare gli uzbeki, hanno ricevuto una formazione da HTS e hanno acquisito una rilevante esperienza sul campo di battaglia in Siria sotto la supervisione di HTS. Sarà difficile per la Turchia presentarsi come un partner affidabile per quegli stati, quando ha permesso ad alcuni dei loro cittadini di trasformarsi in potenziali minacce terroristiche senza muovere un dito per fermarli.

Altro fattore che gli osservatori devono tenere a mente è il ruolo dell’agenzia di intelligence militare, Gur, dell’Ucraina. Il Washington Post ha riferito che ha avuto un ruolo nel blitz di HTS in Siria. Kiev aveva precedentemente sostenuto i militanti tuareg contro Wagner in Mali e aveva sostenuto le forze armate sudanesi contro le Rapid Support Forces presumibilmente sostenute da Wagner in Sudan prima di allora, quindi il suo sostegno a HTS non è sorprendente. Tuttavia, l’attuale Gur è anche un progetto della CIA, come riportato sempre dal Washington Post.

Si presenta quindi la possibilità che la CIA utilizzi il Gur come un sostituto plausibilmente negabile per gestire o almeno incoraggiare l’espansione del Turkistan Islamist Party nella regione geostrategica dell’Asia centrale tra Russia e Cina.

Luigi Medici

