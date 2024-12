CINA. Gli obiettivi finanziari del 2025 

I responsabili delle politiche finanziarie cinesi hanno concordato di emettere un importo record di obbligazioni del Tesoro speciali il prossimo anno, per un totale di 3 trilioni di yuan per cercare di rilanciare la sua economia in difficoltà.

Stando a Reuters che Pechino è ansiosa di aumentare lo stimolo fiscale per sostenere la sua economia, che è appesantita da una prolungata crisi immobiliare e da consumi deboli.

Il piano per l’emissione di debito sovrano nel 2025 sarebbe tre volte superiore a 1 trilione di yuan di quest’anno e arriva mentre Pechino si prepara ad attutire il colpo di un previsto aumento delle tariffe statunitensi sulle importazioni cinesi quando Donald Trump tornerà alla Casa Bianca a gennaio, riporta AF.

I proventi saranno destinati a incrementare i consumi tramite programmi di sussidi, aggiornamenti delle attrezzature da parte delle aziende e finanziamenti di investimenti in settori avanzati guidati dall’innovazione, tra le altre iniziative, hanno affermato le fonti.

I rendimenti dei titoli del Tesoro cinesi a 10 e 30 anni sono aumentati rispettivamente di 1 punto base (bp) e 2 bps dopo la notizia.

L’emissione speciale di obbligazioni del Tesoro pianificata per il prossimo anno sarebbe la più grande mai registrata e sottolinea la volontà di Pechino di indebitarsi ancora di più per contrastare le forze deflazionistiche nella seconda economia più grande del mondo.

La Cina in genere non include obbligazioni speciali ultra-lunghe nei suoi piani di bilancio annuali, poiché vede lo strumento come una misura straordinaria per aumentare i proventi per progetti specifici o obiettivi politici, se necessario.

Come parte del piano dell’anno prossimo, circa 1,3 trilioni di yuan da raccogliere tramite obbligazioni del tesoro speciali a lungo termine finanzieranno “due grandi” e “due nuovi” programmi, hanno affermato le fonti a conoscenza della questione.

Le “nuove” iniziative consistono in un programma di sussidi per beni durevoli, in cui i consumatori possono scambiare vecchie auto o elettrodomestici e acquistarne di nuovi a un prezzo scontato, e uno separato che sovvenziona gli aggiornamenti delle attrezzature su larga scala per le aziende.

I programmi “grandi” si riferiscono a progetti che implementano strategie nazionali come la costruzione di ferrovie, aeroporti e terreni agricoli e rafforzano la capacità di sicurezza in aree chiave, secondo documenti ufficiali.

La NDRC aveva affermato il 13 dicembre che Pechino aveva completamente allocato tutti i proventi di 1 trilione di yuan di quest’anno in obbligazioni del tesoro speciali ultra-lunghe, con circa il 70% dei proventi destinati al finanziamento dei “due grandi” progetti e il resto destinato ai “due nuovi” schemi.

Un’altra grossa parte dei proventi pianificati per il prossimo anno sarebbe destinata agli investimenti in “nuove forze produttive”, il termine abbreviato di Pechino per la produzione avanzata, come veicoli elettrici, robotica, semiconduttori ed energia verde, hanno affermato le fonti.

I proventi rimanenti verrebbero utilizzati per ricapitalizzare le grandi banche statali, hanno affermato le fonti, poiché i principali finanziatori lottano con margini in calo, profitti in calo e prestiti in sofferenza in aumento.

L’emissione di nuovo debito speciale del Tesoro il prossimo anno equivarrebbe al 2,4% del prodotto interno lordo (PIL) del Paese nel 2023. Pechino aveva raccolto 1,55 trilioni di yuan tramite tali obbligazioni nel 2007, ovvero il 5,7% della produzione economica del Paese in quel momento.

Nonostante i rischi per le esportazioni, i consumatori si sentono meno ricchi a causa del calo dei prezzi immobiliari e del minimo welfare sociale. Anche la debole domanda delle famiglie rappresenta un rischio chiave.

La scorsa settimana, i funzionari cinesi hanno affermato che Pechino prevede di espandere i beni di consumo e le attrezzature industriali.

Lucia Giannini

