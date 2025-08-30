CINA. Gar russo per Pechino in barba alle sanzioni 

Una nave che trasportava gas naturale liquefatto (GNL) proveniente da un impianto di esportazione russo soggetto a sanzioni statunitensi è arrivata in un porto cinese, come mostrano i dati di tracciamento delle navi, mentre la Russia intensifica gli sforzi per espandere le consegne di carburante in Asia.

Una petroliera che trasportava gas naturale liquefatto proveniente dall’impianto russo Arctic LNG 2, soggetto a sanzioni, ha attraccato giovedì scorso, a un terminal di importazione nella Cina meridionale, dopo aver caricato il gas presso un deposito russo a giugno, come mostrano i dati di tracciamento delle navi di Kpler e LSEG, riportano Reuters e Nikkei.

È il primo carico proveniente dal progetto Arctic LNG 2 ad essere ricevuto; il progetto è oggetto di sanzioni occidentali a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Secondo i dati LSEG e Kpler, la petroliera Arctic Mulan LNG è rimasta ferma al largo delle coste egiziane da febbraio ad aprile, prima di attraversare il Canale di Suez, il Mar Rosso e lo Stretto di Bab al-Mandab all’inizio di maggio.

Si è poi diretta verso est attraverso il Sud-est asiatico prima di dirigersi verso nord per raggiungere l’unità di stoccaggio galleggiante (FSU) di Koryak, nella penisola russa di Kamchatka, il 3 giugno. I dati Kpler mostrano che la FSU di Koryak ha ricevuto carichi solo dall’Arctic LNG 2.

Dopo il carico presso la FSU di Koryak, la Mulan ha navigato verso sud e ha attraccato al terminale GNL cinese di Beihai, operato da PipeChina, nella provincia meridionale del Guangxi, il 28 agosto.

Il Presidente russo Vladimir Putin sarà tra i numerosi capi di Stato e di governo stranieri che parteciperanno alla parata militare a Pechino la prossima settimana per celebrare la resa formale del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

La petroliera Arctic Mulan è inoltre soggetta a sanzioni statunitensi nei confronti dei proprietari e dei gestori registrati di diverse navi per il trasporto di GNL, in un’azione volta a colpire i ricavi russi derivanti dal petrolio e dal gas.

Il database di spedizioni Equasis elenca Skyhart Management Services, con sede legale in India, come nave o gestore commerciale di Arctic Mulan. Il proprietario registrato della petroliera è Zinnia International Co, con lo stesso indirizzo di Skyhart.

Il viaggio della petroliera in Cina potrebbe essere un test della posizione di Washington sulle sanzioni, data la domanda spot cinese di GNL pressoché inesistente.

Arctic LNG 2, di proprietà al 60% della russa Novatek era destinato a diventare uno dei più grandi impianti di GNL del Paese, con un obiettivo di produzione di 19,8 milioni di tonnellate all’anno.

Ma le sue prospettive sono state offuscate dalle sanzioni, nonostante abbia caricato diverse petroliere sanzionate nell’ultimo anno. Secondo i dati di Kpler, l’anno scorso, otto carichi sono stati caricati dall’Arctic LNG 2 su diverse navi GNL autorizzate, quattro delle quali sono state scaricate a Koryak.

Quest’anno, finora sono stati caricati cinque carichi dal progetto, con le petroliere autorizzate che viaggiano verso est lungo la Rotta del Mare del Nord. Due di queste si trovano attualmente a nord della Russia, mentre le altre tre si trovano nei pressi di Koryak.

Anna Lotti

