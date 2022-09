CINA. Festeggiati i dieci anni della prima portaerei

L’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha celebrato domenica scorsa il decimo anniversario della sua prima portaerei, mentre sono iniziate le prove di ormeggio della terza portaerei. I due eventi sono stati salutati come “progressi significativi” della Cina nella costruzione della sua flotta di portaerei negli ultimi dieci anni.

La tv di Stato Cctv ha dichiarato che la terza portaerei Fujian, varata il 17 giugno, ha iniziato le prove di ormeggio “come previsto”. Durante le prove di ormeggio, vengono testate tutte le attrezzature e i sistemi di macchinari della portaerei, compresa la propulsione, riporta Rfa.

La Fujian, da 80.000 tonnellate, chiamata anche Type 003, è la prima portaerei dotata di catapulte elettromagnetiche e dispositivi di arresto simili a quelli presenti sulle portaerei statunitensi. Il Catobar, Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery, aiuterà a far decollare dalla portaerei una maggiore varietà di velivoli, più velocemente e con più munizioni.

Dopo le prove di ormeggio, la Fujian sarà sottoposta a prove in mare il prossimo anno; stando a Cctv l’allestimento della portaerei è in corso.

La prima portaerei, il Liaoning, entrata in servizio nel 2012, è stata mostrata “a pieno carico” con 24 caccia J-15 “Flying Shark”, due elicotteri Z-8 e un elicottero Z-9 sul ponte di volo.

Si tratterebbe del più grande numero di caccia mai visto a bordo di una portaerei e dimostrerebbe le crescenti capacità della portaerei.

La Liaoning pattuglia regolarmente lo Stretto di Taiwan e potrebbe essere impiegata in caso di conflitto armato con Taipei.

Secondo lo statunitense Center for Strategic and Budgetary Assessments, nei prossimi 10 anni il Pla potrebbe espandere la propria flotta di portaerei a cinque navi; la Cina potrebbe avere risorse sufficienti per espandere la propria forza navale a 419 navi e sottomarini nei prossimi dieci anni, tra cui cinque portaerei e 28 sottomarini a propulsione nucleare.

Stando ai dati del Pentagono, il Pla ha già la marina più grande del mondo per numero di navi e sottomarini, con circa 355 unità. La Us Navy dispone di 11 portaerei, la maggior parte delle quali sono molto più avanzate e potenti rispetto a quelle di Pechino.

Luigi Medici