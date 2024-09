CINA. Fanno furore gli smartphone pieghevoli

In Cina stanno andando benissimo gli smartphone con i display pieghevoli; tanto che il segmento di mercato dei produttori andrà oltre il 50% quest’anno del segmento stesso, secondo i dati Omdia.

Stando all’ente britannico di ricerche di mercato, la rapida ascesa dei produttori di display cinesi nel mercato dei pieghevoli sottolinea una minaccia per la sudcoreana Samsung Electronics e la sua divisione display, che stanno lottando per farsi strada in Cina, così come per il produttore di iPhone Apple, che deve ancora entrare nel segmento, riporta Nikkei.

Dei 21 telefoni pieghevoli che dovrebbero essere rilasciati quest’anno, 18 provengono da aziende cinesi, ha affermato Omdia: Huawei Technologies ha annunciato un telefono tri-fold da 2.800 dollari, il Mate XT; altre aziende che hanno lanciato i pieghevoli quest’anno includono Honor, Vivo e Xiaomi.

Questi marchi si riforniscono principalmente dei loro display dai produttori cinesi di display a diodi organici a emissione di luce, Oled, Boe, China Star Optoelectronics Technology e Visionox. Di conseguenza, le tre aziende rappresenteranno il 53% delle 25,8 milioni di spedizioni di display pieghevoli quest’anno, secondo le previsioni di Omdia. Avevano una quota di mercato combinata del 32% nel 2023.

I produttori di smartphone cinesi “pensano che i telefoni pieghevoli li aiuteranno a migliorare il prezzo medio di vendita”, prosegue Nikkei. Oltre al loro vantaggio di prezzo, ha aggiunto, i produttori di display cinesi tendono a essere più flessibili nel soddisfare le esigenze dei loro clienti rispetto a Samsung Display. Ma mentre i produttori di display cinesi stanno cavalcando l’ondata di nuove uscite in Cina, non è chiaro quanto rapidamente l’adozione aumenterà a livello globale.

Omdia ha abbassato le sue previsioni per le spedizioni globali di telefoni pieghevoli da 27 milioni di unità a 24 milioni di unità quest’anno, a causa delle vendite più deboli del previsto della serie Galaxy Z di Samsung e di una strategia “conservativa” da parte dei player cinesi riguardo ai pieghevoli a conchiglia.

I telefoni pieghevoli rimangono costosi, per lo più costano più di mille dollari e i modelli a libro pesano più dei telefoni con display piatto.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/