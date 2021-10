CINA. Evergrande paga un debito: fallimento evitato per ora

Evergrande ha versato 83,5 milioni di dollari su un conto fiduciario presso Citibank il 21 agosto, per pagare tutti gli obbligazionisti prima che il periodo di grazia del pagamento scadesse il 23 ottobre, come riporta Securities Times e Reuters. La notizia della rimessa ha evitato il fallimento tecnico e l’effetto domino nei mercati finanziari globali, aggiungendosi alle rassicurazioni dei funzionari cinesi secondo cui gli interessi dei creditori sarebbero stati protetti.

Tuttavia, il sollievo è solo momentaneo: lo sviluppatore dovrà effettuare i pagamenti su una serie di altre obbligazioni.

Evergrande ha ancora bisogno di ristrutturare il suo debito. Questo pagamento potrebbe essere un modo per loro di ottenere una sorta di buy-in con le parti interessate prima del lavoro necessario per la ristrutturazione

Il pagamento è arrivato dopo che REDD aveva detto giovedì 21 ottobre che Evergrande aveva ottenuto più tempo per pagare un’obbligazione insoluta che ha garantito, emessa da Jumbo Fortune Enterprises.

Evergrande ha mancato i pagamenti delle cedole per un totale di quasi 280 milioni di dollari sulle sue obbligazioni in dollari il 23 settembre, il 29 settembre e l’11 ottobre, iniziando periodi di grazia di 30 giorni per ciascuno. I successivi mancati pagamenti comporterebbero un’inadempienza formale e farebbero scattare le disposizioni di cross-default per le altre sue obbligazioni in dollari. La prossima scadenza di pagamento di Evergrande è il 29 ottobre con la scadenza del periodo di grazia di 30 giorni sulla sua cedola del 29 settembre.

I prezzi delle obbligazioni in dollari di Evergrande sono saliti il 22 ottobre, con un balzo di oltre il 10%, riporta AF, anche se sono ancora scambiati a circa un quarto del loro valore nominale. Le sue azioni sono salite fino al 7,8%, un giorno dopo che il commercio è ripreso dopo una pausa di più di due settimane in attesa dell’annuncio di una vendita di azioni nella sua unità di gestione immobiliare, che è stata scartata questa settimana.

I guai di Evergrande si sono riverberati in tutto il settore immobiliare cinese da 5.000 miliardi di dollari, che rappresenta un quarto dell’economia cinese secondo alcuni parametri, con una serie di annunci di default, declassamenti del rating e crollo delle obbligazioni societarie.

Fitch Ratings il 21 ottobre ha tagliato il rating a lungo termine in valuta estera di Sinic Holdings (Group) Co Ltd a “restricted default” da “C”, dato che lo sviluppatore non è riuscito a ripagare 250 milioni di dollari dovuti il 18 ottobre.

Tuttavia, le notizie di Evergrande hanno aiutato l’indice Hang Seng mainland properties a salire di oltre il 4% contro un guadagno dello 0,25% del più ampio indice Hang Seng. Nei mercati continentali, l’indice CSI300 Real Estate è balzato fino al 6,5%, e un indice che traccia il settore immobiliare più ampio stava puntando al suo più grande guadagno in quasi due mesi.

