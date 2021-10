CINA. Evergrande ha creato la tempesta perfetta

L’incapacità di China Evergrande di rispettare i pagamenti delle cedole obbligazionarie sta creando una “tempesta perfetta” nel mercato obbligazionario ad alto rendimento della Cina facendolo a pezzi e privandolo della fiducia nei suoi confronti. Per gli esperti di Hong Kong, ripresi da AF, il mercato è ora guidato dalle emozioni in quanto alcuni investitori, lottando per separare i fatti dalle voci infondate stanno di fatto “gettando il bambino con l’acqua sporca”.

Gli obbligazionisti hanno detto che Evergrande non aveva raccolto 150 milioni di dollari per il pagamento di una cedola dovuta lunedì, il suo terzo pagamento mancato in altrettante settimane, mentre anche gli sviluppatori Modern Land e Sinic cercano di rinviare i pagamenti. Il mercato obbligazionario cinese ad alto rendimento è crollato per la paura del contagio nel settore.

Nel frattempo, il Wall Street Journal ha riferito che il presidente cinese Xi Jinping sta avviando ispezioni delle istituzioni finanziarie per vedere se aziende private come Evergrande fossero state troppo vicine a banche statali, società di investimento e regolatori finanziari. I grandi finanziatori di Evergrande includano il conglomerato finanziario Citic. Il fatto che gli obbligazionisti abbiano affermato di non aver ricevuto nulla l’11 ottobre ha rafforzato le aspettative per un default su vasta scala.

Un tempo il più grande sviluppatore cinese, Evergrande oggi ha oltre 300 miliardi di dollari di passività che ora sono a rischio. I problemi e le preoccupazioni di contagio dello sviluppatore immobiliare a corto di liquidità hanno inviato onde d’urto sui mercati globali e l’azienda ha già mancato i pagamenti su obbligazioni in dollari, per un valore complessivo di 131 milioni di dollari, in scadenza il 23 e il 29 settembre.

Cst Group Limited, una holding di investimenti, ha dichiarato l’11 ottobre di aver venduto il 10,5% di China Evergrande Notes e l’11,5% di China Evergrande Notes per $ 815.000 e $ 702.000. Altri segnali di stress includevano il piccolo sviluppatore Modern Land che chiedeva agli investitori di posticipare di tre mesi un pagamento di 250 milioni di dollari dovuto il 25 ottobre in parte «per evitare qualsiasi potenziale inadempienza di pagamento».

Sinic Holdings ha affermato che anche la prossima settimana potrebbe fallire in quanto non disponeva di risorse finanziarie sufficienti per effettuare i pagamenti delle obbligazioni rimanenti quest’anno. Ne ha uno all’inizio della prossima settimana, anche se quel titolo era già sceso del 75%. L’obbligazione di aprile 2023 di Modern Land con una cedola del 9,8% è crollata di oltre il 25% a 32,25 centesimi, mentre le azioni della società hanno perso un terzo del loro valore nell’ultimo mese. Anche Kaisa Group, che è stato il primo sviluppatore immobiliare cinese ad essere insolvente nel 2015, ha visto crollare alcune delle sue obbligazioni ben al di sotto della metà del loro valore nominale. Anche R&F Properties e Greenland Holdings, che hanno entrambi progetti di prestigio in città globali come Londra, New York e Sydney, sono state ampiamente vendute.

Gli analisti di JPMorgan hanno anche evidenziato come gli investitori internazionali ora chiedessero premi sempre più alti per acquistare o detenere debito cinese con rating “spazzatura”. «Il rischio di contagio di Evergrande si sta ora diffondendo su altri emittenti e settori», hanno affermato gli analisti di JPMorgan.

