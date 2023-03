CINA. Esce la classifica dei più ricchi al mondo: la maggior parte è nel Celeste Impero

La Cina ha mantenuto il titolo di patria del maggior numero di miliardari lo scorso anno, ma i più ricchi del mondo hanno perso il 10% delle loro fortune a causa della disfatta del mercato azionario e della guerra in Ucraina, secondo un nuovo rapporto.

L’ultima JDYD Liquor-Hurun Global Rich List 2023 ha rivelato che il numero di miliardari è diminuito di 269 unità arrivando a 3.112 a livello globale, con i più ricchi della Cina che rappresentano la maggior parte della riduzione, ripreso da Nikkei.

La ricchezza dei miliardari cinesi è diminuita complessivamente del 15%, con 164 individui che sono usciti dall’elenco, ma ne sono rimasti 969. Questo è stato il massimo al mondo, seguito dagli Stati Uniti con 691 miliardari, afferma il rapporto. L’India era al terzo posto con 187 miliardari, mentre la Germania ha superato il Regno Unito al quarto posto con 144 miliardari.

I ricchi in Asia costituiscono i due quinti dei miliardari del mondo, per un totale del 39% della ricchezza globale, pari a 13,7 trilioni di dollari. Poco meno del 10% di quella cifra era detenuto dalle 10 persone più ricche del mondo.

«Gli aumenti dei tassi di interesse, l’apprezzamento del dollaro statunitense, lo scoppio di una bolla tecnologica guidata dal Covid e il continuo impatto della guerra Russia-Ucraina si sono tutti combinati per danneggiare i mercati azionari», riporta Hurun Report, un’organizzazione di ricerca aziendale che classifica le persone facoltose in Cina e nel mondo.

In cima alla lista c’era l’amministratore delegato di LVMH Bernard Arnault, che ha superato il fondatore di Tesla Elon Musk con un patrimonio netto di circa 202 miliardi di dollari.

L’uomo più ricco della Cina era Zhong Shanshan, fondatore della società di bevande Nongfu Spring e proprietario di maggioranza di un’impresa farmaceutica, con un patrimonio netto stimato di 69 miliardi di dollari. Si è classificato 15°.

Big Tech e auto elettriche sono andate peggio, con il fondatore di Amazon Jeff Bezos che ha visto la sua ricchezza diminuire di 70 miliardi di dollari e i due fondatori di Google hanno perso un totale di 85 miliardi. Musk, che ha acquistato Twitter lo scorso ottobre vendendo 23 miliardi delle sue azioni Tesla, ha perso la corona principalmente a causa di un calo del valore della società di veicoli elettrici.

I beni di consumo di lusso hanno superato la maggior parte degli altri settori, con un anno da record. Tre dei primi 10 più ricchi guadagnano soldi dal settore del lusso. I miliardari nel settore dei beni di consumo hanno visto la loro ricchezza cumulativa crescere del 17% e hanno costituito la maggior parte dei più ricchi del mondo.

Gautam Adani, il fondatore del conglomerato multinazionale Adani Group, è sceso di 11 posizioni nella classifica, perdendo il 35% della sua ricchezza, secondo il rapporto, che ha calcolato le classifiche sulla base dei dati del 16 gennaio. Adani ha perso 28 miliardi di dollari l’anno scorso, in vista di una svendita del gruppo Adani a seguito di accuse di frode contabile e manipolazione delle scorte.

Una persona notevolmente più ricca in Asia era Huang Zheng, comunemente noto come Colin Huang, fondatore del rivenditore online Pinduoduo. La sua ricchezza è cresciuta del 63% fino a circa 31 miliardi di dollari durante un anno in cui la Cina ha imposto blocchi anti-Covid che hanno potenziato lo shopping online.

Secondo il rapporto, New York ha superato Shanghai come seconda città preferita dai ricchi in cui vivere, mentre Pechino è rimasta la numero 1.

Luigi Medici