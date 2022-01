CINA. Economia in crescita frenata da Covid e Domino Evergrande

L’economia cinese è cresciuta dell’8,1% nel 2021 perché la produzione industriale è aumentata costantemente fino alla fine dell’anno e ha compensato un calo delle vendite al dettaglio, secondo i dati ufficiali dell’Ufficio Nazionale di Statistica della Cina rilasciati il 17 gennaio.

Il Pil del quarto trimestre è aumentato del 4% rispetto a un anno fa, secondo l’ufficio statistiche. Per l’intero anno, gli economisti cinesi si aspettavano una crescita media dell’8,4% nel 2021, secondo Cnbc.

La produzione industriale è aumentata del 4,3% a dicembre rispetto a un anno fa, ha detto l’ufficio. In particolare, la produzione automobilistica è cresciuta per la prima volta da aprile, aumentando del 3,4% su base annua a dicembre. Gli investimenti in attività fisse per il 2021 sono cresciuti del 4,9%, superando le aspettative di una crescita del 4,8%. Gli investimenti nel settore immobiliare sono aumentati del 4,4%, mentre quelli nelle infrastrutture sono aumentati dello 0,4%.

Gli investimenti nel settore manifatturiero sono cresciuti del 13,5% nel 2021 rispetto a un anno fa, con quelli in macchinari speciali che sono aumentati di più, del 24,3% su base annua. Tuttavia, le vendite al dettaglio hanno mancato le aspettative e sono cresciute dell’1,7% a dicembre rispetto a un anno fa.

Il tasso di disoccupazione urbana a dicembre ha eguagliato la media dell’anno del 5,1%. Il tasso di disoccupazione per quelli tra i 16 e i 24 anni è rimasto molto più alto, al 14,3%.

La People’s Bank of China il 17 gennaio ha tagliato il costo dei prestiti a medio termine per la prima volta da aprile 2020. Si aspetta che la banca centrale abbassi il prime rate dei prestiti di riferimento il 20 gennaio.

La politica zero-Covid della Cina, volta a controllare la pandemia, ha spinto a rinnovare le restrizioni di viaggio all’interno del paese. A gennaio, anche altre città sono state chiuse in tutto o in parte, per controllare le sacche di focolai legati alla variante omicron. Gli analisti hanno iniziato a chiedersi se i benefici della strategia zero-Covid della Cina superino i costi, dato quanto contagiosa e potenzialmente meno fatale sia la variante omicron.

Goldman Sachs ha tagliato le sue previsioni per la crescita del Pil cinese del 2022 sulla base delle aspettative che la politica zero-Covid causerà un aumento delle restrizioni sull’attività commerciale. Tuttavia, si prevede che l’impatto maggiore sarà sulla spesa dei consumatori.

Le vendite al dettaglio sono scese del 3,9% nel 2020, anche se l’economia generale della Cina è cresciuta in mezzo alla pandemia. La spesa dei consumatori da allora è rimasta fiacca, in parte perché le restrizioni sui viaggi hanno frenato il turismo.

Nel 2021, le vendite al dettaglio complessive sono cresciute del 12,5% rispetto alla contrazione dell’anno precedente, e hanno anche superato i livelli del 2019.

Tuttavia, solo le aree urbane hanno visto un aumento delle vendite al dettaglio lo scorso anno rispetto ai livelli del 2019. La spesa dei consumatori nelle aree rurali l’anno scorso è rimasta dell’1,8% al di sotto dei livelli del 2019. I redditi dei dipendenti delle imprese sono generalmente saliti tra il 2020 e il 2021, soprattutto nei settori ad alta intensità di lavoro come la ristorazione e la produzione.

All’interno dei dati sulle vendite al dettaglio di dicembre, le auto hanno visto il maggior calo, giù del 7,4% su base annua, seguite da un calo del 6% negli elettrodomestici e un calo del 3,1% nei mobili. Le vendite di beni di prima necessità hanno visto il maggior incremento il mese scorso, con un aumento del 18,8% rispetto a un anno fa.

Il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 2,2% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Questo secondo gli ultimi dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, che a dicembre ha rilasciato una revisione annuale dei dati che ha ridotto la crescita del PIL del 2020 di 0,1 punti percentuali.

Rispetto al rilascio iniziale all’inizio del 2021, il settore immobiliare, le industrie di trasporto e gli alloggi e ristoranti hanno visto la maggiore revisione al ribasso. Il noleggio, le attività di leasing e i servizi alle imprese hanno visto il maggior aumento, seguiti dal settore manifatturiero.

Anna Lotti