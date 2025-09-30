CINA. Economia e Dazi al centro del Quarto Plenum del Partito Comunista cinese

Il Partito Comunista Cinese terrà il Quarto Plenum a fine ottobre per discutere la direzione del Paese per i prossimi cinque anni.

La dirigenza del partito si riunirà a Pechino dal 20 al 23 ottobre, secondo quanto riportato da Xinhua. I vertici del Partito sono pronti a deliberare sul 15° Piano Quinquennale del Paese, che definirà gli obiettivi politici generali per il quinquennio a partire dal prossimo anno, riporta Hurriyet.

La Cina ha dovuto affrontare una crescita economica lenta, un’elevata disoccupazione giovanile e un calo dei tassi di natalità fin dall’inizio del 14° Piano Quinquennale, attualmente in corso.

Il Presidente Xi Jinping ha dichiarato ad aprile che nei prossimi cinque anni la Cina dovrebbe dare pari importanza allo sviluppo e alla sicurezza, “con una valutazione completa dei rischi e delle sfide interne ed esterne”, secondo dichiarazioni pubblicate in precedenza da Xinhua.

Il nuovo piano “deve concentrarsi sull’obiettivo di realizzare sostanzialmente la modernizzazione socialista, con l’obiettivo di costruire un grande Paese e promuovere il rinnovamento nazionale”, affermò Xi all’epoca.

Una crisi del debito nel settore immobiliare che dura da anni, la persistente lentezza della spesa interna e le crescenti tensioni commerciali con Washington sono tra le questioni spinose che la leadership politica cinese deve affrontare.

La disoccupazione giovanile ha raggiunto il livello record del 21% ad agosto, da quando la pubblicazione dei dati è ripresa con un metodo di calcolo rivisto lo scorso anno.

E la produzione industriale e le vendite al dettaglio sono aumentate il mese scorso al ritmo più lento da circa un anno, secondo i dati ufficiali.

Ogni cinque anni si tengono congressi per definire gli obiettivi di politica sociale ed economica della Cina. Tra un congresso e l’altro si tengono circa sette plenum a porte chiuse, con il quinto plenum tradizionalmente incentrato sulle deliberazioni per i piani quinquennali.

Tuttavia, a causa di un inspiegabile ritardo di nove mesi nel terzo plenum, previsto per luglio 2024, si prevede che il partito riesaminerà il piano 2026-2030 nel quarto plenum prima della fine dell’anno, riporta Reuters.

I prossimi cinque anni rappresenteranno un’opportunità chiave per i decisori politici per orientare l’economia verso i consumi interni, abbandonando un modello guidato da commercio e investimenti.

Le sfide immediate includono le immense pressioni deflazionistiche derivanti da una prolungata crisi immobiliare, la fiducia erosa dei consumatori e, più recentemente, la sovraccapacità produttiva e le guerre dei prezzi in settori che vanno dai veicoli elettrici alle piattaforme di consegna di cibo online.

I piani quinquennali vengono solitamente pubblicati all’inizio della riunione parlamentare annuale cinese a marzo. Il quarto plenum si terrà circa una settimana prima della visita del presidente Xi Jinping in Corea del Sud per il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico, dove si prevede che incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i cui dazi hanno offuscato le prospettive economiche della Cina a breve e medio termine.

Luigi Medici

