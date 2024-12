CINA. Ecco la Kill List cinese delle portaerei USA

L’unità di guerra elettronica dell’Esercito Popolare di Liberazione ha stilato un elenco di obiettivi per un attacco coordinato contro i gruppi d’attacco delle portaerei statunitensi.

In un potenziale conflitto, questi radar, sensori e sistemi di comunicazione militari statunitensi etichettati con precisione subiranno probabilmente il fuoco concentrato delle armi da guerra elettronica della Cina, secondo quanto riporta SCMP.

La Kill List è appare nell’ultimo numero di Defence Industry Conversion in China, una rivista supervisionata dalla State Administration of Science, Technology and Industry for National Defence. La pubblicazione mira a incoraggiare istituzioni e aziende civili a partecipare alla ricerca sulle tecnologie militari e sulla produzione di armi e la ricerca sulla tecnologia militare.

L’unità di guerra elettronica del PLA ha pubblicato l’elenco che prende di mira i presunti gruppi di attacco delle portaerei statunitensi. In un potenziale conflitto, la rivista etichettava con precisione i radar, i sensori e i sistemi di comunicazione militari statunitensi, che sarebbero stati presi di mira dalle armi da guerra elettronica della Cina.

Secondo Mo Jiaqian, esperto di contromisure elettroniche dell’Unità 92728 del PLA ed autore dello studio e della lista, i radar, i sensori e i sistemi di comunicazione militari statunitensi identificati saranno probabilmente sottoposti al fuoco concentrato delle armi da guerra elettronica della Cina in caso di conflitto. “Queste informazioni possono fornire riferimenti per lo sviluppo della tecnologia delle contromisure elettroniche e delle relative apparecchiature nei futuri campi di battaglia navali della Cina”, ha affermato Mo nel rapporto, riporta DimSun Daily.

Il rapporto ha esaminato a fondo il sistema Cooperative Engagement Capability della Marina degli Stati Uniti, una componente fondamentale della rete di difesa aerea e di allerta precoce della flotta di portaerei. Questo sistema consente alla flotta Usa di condividere le risorse di difesa aerea e di lanciare missili per intercettare le minacce rilevate dai sensori di altre navi, anche se i loro sensori non rilevano un bersaglio in arrivo, riporta Anadolu.

Antonio Albanese

