CINA. Ecco il programma politico per il 2022

La Cina ha dato il via alle riunioni di una settimana del suo massimo organo consultivo politico il 4 marzo prima dei lavori parlamentari, quelli del Congresso Nazionale del Popolo, in una riunione annuale conosciuta come le “Due sessioni”. Gli obiettivi di crescita di Pechino per il 2022 sono stati in cima all’ordine del giorno mentre il partito cerca di invertire un rallentamento aggravato da rigide politiche zero-Covid che hanno mantenuto le infezioni in basso, ma hanno anche pesato sulla seconda economia del mondo.

Si attende anche un qualsiasi segno della Cina che cambi la sua risposta alla guerra in Ucraina. Pechino, che ha formato una nuova partnership politica ed economica con la Russia il mese scorso, ha rifiutato di denunciare l’attacco o anche di descriverlo come un’invasione, riporta Nikkei. I punti su cui sono incentrate le Due Sessioni, 5.000 delegati da tutto il paese, sono variegate; vediamone alcuni.

Qual è l’obiettivo di crescita della Cina nel 2022?

Il Congresso si apre ufficialmente il 5 marzo con il discorso del premier Li Keqiang sullo stato della nazione, sulle politiche dell’anno precedente e gli obiettivi del prodotto interno lordo per il 2022.

L’economia cinese si è espansa dell’8,1% l’anno scorso, battendo un obiettivo ufficiale del 6%, ma lo slancio è rallentato notevolmente nell’ultimo trimestre del 2021. Gli economisti scommettono ampiamente su un obiettivo di crescita tra il 5% e il 6% per il 2022, con un deficit di bilancio di circa il 3%, – 3,5% rispetto al 3,2% dello scorso anno. Verrà anche presentato il bilancio chiave della Cina per le spese di difesa, con una maggiore spesa prevista. Stabilizzare la crescita è cruciale in vista delle due riunioni del prossimo autunno, quando il presidente Xi Jinping cercherà di assicurarsi un terzo mandato. Una grave flessione dell’economia potrebbe danneggiare le sue possibilità di rimanere come leader della Cina.

Cosa può essere fatto per pompare l’economia?

Cercare più misure di stimolo, comprese le agevolazioni fiscali e la spesa per le infrastrutture rafforzata. La banca centrale ha già tagliato i tassi di interesse quest’anno e ci si aspettava che andasse oltre sul fronte della politica monetaria per sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà. Una grande sfida sarà quella di creare opportunità di lavoro per il record di 10,76 milioni di studenti che si laureano, così come per più di 290 milioni di lavoratori migranti dalle province rurali. Limitare la disoccupazione è cruciale per gli obiettivi di “Prosperità comune” firmati da Xi, che mirano a ridurre il divario ricchi-poveri della Cina. Nonostante il suo chiaro impatto sull’economia, pochi si aspettano che i funzionari abbandonino le politiche sui virus che hanno bloccato le città con milioni di persone per prevenire le epidemie. Ma i politici possono segnalare una mossa verso tattiche più mirate per minimizzare il danno.

La Cina cambierà la sua posizione sull’Ucraina?

Bisognerà attendere la conferenza stampa del ministro degli Esteri Wang Yi il 7 marzo, quando esporrà la direzione diplomatica di Pechino per l’anno. Finora, la Cina si distingue come uno dei pochi paesi che non ha condannato l’invasione della Russia in Ucraina. Invece, ha chiesto il dialogo per raggiungere una risoluzione pacifica. La controparte ucraina di Wang ha contattato Pechino per mediare un cessate il fuoco con Mosca, aprendo alla Cina la possibilità di giocare un ruolo centrale nella crisi. Ci si aspetta che Wang affronti anche le relazioni difficili con Washington e ribadisca l’obiettivo di lunga data di riunificarsi con Taiwan. C’è una crescente speculazione che la Cina potrebbe muoversi per prendere l’isola con la forza mentre l’attenzione del mondo è sull’Ucraina.

Come affronterà Pechino una crisi del mercato immobiliare?

Il governo si è mosso per far scendere i prezzi degli immobili alle stelle e ha annunciato che costruirà più di 2 milioni di unità di alloggi sovvenzionati quest’anno. I prezzi sono scesi a causa del calo della domanda, ma la proprietà della casa rimane fuori portata per molti. Il crollo del settore immobiliare cinese ha lasciato alcuni sviluppatori del paese sull’orlo del baratro, mentre lottano sotto montagne di debiti, una crisi evidenziata dal disfacimento dell’operatore immobiliare China Evergrande Group; contenere i danni di questi crolli aziendali sarà cruciale se c’è qualche speranza di rinnovare la fiducia in un settore cruciale per l’economia.

Lucia Giannini