CINA. Ecco cosa Pechino progetta per il suo futuro immediato

L’Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, ha rilasciato l’agenda della sessione 2021 e il programma giornaliero delle riunioni. La sessione si aprirà la mattina di venerdì 5 marzo e si chiuderà nel pomeriggio di giovedì 11 marzo. La sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo, traccerà un percorso per la ripresa economica dopo la pandemia del coronavirus e un piano per sganciarsi dalle esportazioni e passare al consumo; oltre che parlare di energia pulita e la stabilità delle catene di approvvigionamento tecnologico.

L’attesa è alta: «Ci saranno tre grandi documenti: il rapporto sul lavoro del governo, il bilancio e il 14° piano quinquennale. Coprono due argomenti principali: primo, in che misura la politica economica sarà normalizzata dopo un anno di crisi straordinaria; e secondo, come accelerare gli auspicabili cambiamenti strutturali», riporta Atf.

Le sessioni saranno particolarmente concentrate su questioni a lungo termine come la strategia di doppia circolazione, una politica annunciata l’anno scorso per tagliare la dipendenza dai mercati e dalla tecnologia estera. Secondo la strategia, la “circolazione interna” è il ciclo interno di produzione, distribuzione e consumo, mentre la “circolazione esterna” è il modello più tradizionale di esportazione-importazione.

Il premier Li Keqiang ha dato il via ai lavori consegnando il “rapporto sul lavoro”. Nel complesso, gli analisti internazionali si aspettano che la politica monetaria rimanga accomodante, mentre il sostegno monetario e fiscale si ridurrà man mano che l’economia continua a riprendersi.

Il rapporto di lavoro è la conclusione degli sforzi di un anno da parte dei pianificatori centrali della Cina, che culminano nella Conferenza centrale del lavoro economico che si tenne nel dicembre 2020.

Tra i principali indicatori, il deficit di bilancio fiscale principale è stimato al 3,2% del prodotto interno lordo, mentre l’obiettivo di inflazione dell’indice dei prezzi al consumo dovrebbe essere del 3%.

Ci si aspetta un’emissione di 3,2-3,5 trilioni di yuan in titoli di stato locali nel 2021 – e nessuna emissione è stata fatta finora quest’anno.

Il 14° Piano Quinquennale, un progetto per il 2021-2025, dovrebbe enfatizzare la tecnologia prodotta in Cina. Mentre Pechino ha rimesso in riga le aziende internet focalizzate sul consumatore come Alibaba, il governo è desideroso di promuovere la tecnologia strategica.

Anche se le tensioni tra Pechino e Washington sono aumentate, i divieti statunitensi sulle forniture di semiconduttori al produttore di apparecchiature per le telecomunicazioni Huawei hanno esposto la dipendenza della Cina dalla tecnologia importata.

Il principale motore della strategia di autosufficienza tecnologica della Cina sono proprio le relazioni tese con Washington.

In particolare, Pechino dovrebbe sostenere la ricerca e lo sviluppo nazionali e i produttori nazionali di semiconduttori, 5G, intelligenza artificiale, big data, tecnologia satellitare, veicoli elettrici, energia verde, biotecnologie e aree simili.

Con la dichiarazione della Cina di voler raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060, il Piano dovrebbe offrire molto per affrontare le esigenze di energia pulita e sostenibilità.

Anche la politica antitrust è in cima all’ordine del giorno quest’anno. L’aumento del consumo interno richiede una crescita sostenibile del reddito e una più equa distribuzione del reddito e della ricchezza. La Cina potrebbe finalmente eliminare completamente le sue politiche di controllo delle nascite durante questa sessione.

Anche se il piano economico della Cina mostra molte possibili permutazioni, è improbabile che la posizione politica vacilli: Pechino continuerà a stringere la sua presa su Hong Kong per gestire il territorio in modo più diretto.

