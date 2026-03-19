CINA. Ecco come l’intelligence cinese vede la Terza Guerra del Golfo

Con l’intensificarsi del conflitto mediorientale, l’attenzione si è concentrata sulla Cina, che nel 2021 ha siglato un accordo da 400 miliardi di dollari con l’Iran. Pur criticando una guerra che “non sarebbe mai dovuta accadere”, la Cina ha chiarito la sua posizione ufficiale definendola “oggettiva e imparziale”, sostenendo il principio di “non interferenza” negli affari internazionali.

Questa risposta misurata è stata definita dagli esperti come “freddo pragmatismo economico e geopolitico”, piuttosto che come la ricerca di una vera e propria “ideologia anti-occidentale”. Sebbene Pechino abbia finora dimostrato resilienza di fronte all’impennata dei prezzi del petrolio, gli analisti cinesi temono che una guerra prolungata possa danneggiare i suoi investimenti infrastrutturali nella regione, riporta AT. Nonostante gli stretti legami con Teheran, Pechino importa quasi il triplo del petrolio dagli altri Paesi della regione e il suo volume di scambi commerciali con l’Arabia Saudita supera di dieci volte quello con l’Iran.

Gli analisti cinesi seguono gli sviluppi con grande interesse. Mentre alcuni credono alla tesi dell’insoddisfazione per i negoziati sul nucleare, altri la considerano derivante dall’ambizione di impadronirsi delle riserve petrolifere, in modo simile all’attacco al Venezuela del gennaio 2026, e altri ancora come il disperato tentativo del presidente Trump di distogliere l’attenzione dai problemi interni.

In Cina, la guerra viene vista come l’ennesima dimostrazione della “crudeltà della legge della giungla” da parte della “coalizione militare USA-Israele”.

Il professor Huang Jing, esperto di affari americani e del Pacifico presso l’Università di Studi Internazionali di Shanghai, ha definito l’attacco “sconsiderato” come derivante da una “mentalità da giocatore d’azzardo”, che il presidente Trump erroneamente considerava una “soluzione definitiva”. Sottolineando gravi problemi logistici, un dispiegamento di forze e potenza di fuoco del tutto insufficiente, la mancanza di supporto da parte della NATO e l’assenza di piani di emergenza, Huang ritiene che l’attacco sia stato alimentato dal successo del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel convincere Washington ad aderire ai suoi piani per attaccare l’Iran, dall’eccessiva sicurezza di sé di Trump dopo aver rovesciato il governo di Maduro in Venezuela e dalle pressanti preoccupazioni per un imminente “collasso economico” e “disordini politici” negli Stati Uniti.

Huang afferma che Trump non è riuscito a raggiungere “alcun risultato sostanziale” da quando si è insediato. Cita “enormi rischi strutturali” causati dalla rapida crescita della capitalizzazione di mercato delle “Magnifiche Sette” aziende tecnologiche – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, e da una “grave discrepanza” tra gli investimenti statali e i risultati attesi dalle industrie dell’IA. Un settore manifatturiero in contrazione che ha causato la perdita di quasi 108.000 posti di lavoro nel primo anno dell’amministrazione Trump 2.0; l’incapacità di controllare adeguatamente l’inflazione; la rabbia a livello nazionale per le misure repressive dell’ICE; una grave battuta d’arresto nell’applicazione dei dazi e la continua pressione relativa allo scandalo Epstein. A causa di fattori come questi, Huang ritiene che l’attacco all’Iran sia una mossa disperata di Trump per ampliare il consenso, mentre cresce il malcontento in vista delle elezioni di metà mandato che non può permettersi di perdere.

Per gli analisti cinesi è importante la polarizzazione che la guerra ha innescato nella società americana. Secondo un sondaggio della CNN, quasi il 59% degli americani intervistati ha espresso un’opinione negativa sulla guerra. I Democratici hanno definito gli attacchi una “guerra di scelta” dopo che il Pentagono ha confermato, in briefing a porte chiuse, che sebbene l’Iran rappresentasse una “minaccia imminente”, non vi erano informazioni di intelligence che indicassero un attacco preventivo a Washington. La rabbia è ulteriormente aumentata dopo che un’indagine militare in corso ha confermato che errori di mira da parte di Washington hanno causato la morte di almeno 175 persone, per lo più bambini in età scolare, nell’attacco alla scuola elementare Shajarah Tayyebeh del 28 febbraio. Trump inizialmente ha negato ogni responsabilità per l’attacco.

Questa divisione crea gravi problemi politici per l’amministrazione Trump, poiché, a differenza delle guerre in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 2003, non è stata richiesta l’approvazione preventiva del Congresso, né è stato ottenuto il sostegno dell’opinione pubblica attraverso campagne mediatiche.

Si ritiene inoltre che la guerra abbia avuto un impatto enorme sul soft power e sulla credibilità americani, soprattutto perché l’Oman, mediatore dei negoziati sul nucleare, aveva confermato “progressi sostanziali” nei primi round. In un’analisi dei briefing e dei resoconti dei colloqui, l’Arms Control Association ha osservato che, sebbene l’Iran non abbia accettato le “condizioni massimaliste” richieste dagli Stati Uniti, ha comunque mostrato “flessibilità”, che i negoziatori statunitensi, “impreparati”, non sono riusciti a ottenere. Secondo molti analisti in Cina, Washington si è fatta più male che bene presentandosi come un “fattore dirompente” nella regione.

Inoltre, nonostante l’eliminazione dei vertici militari, il cambio di regime in Iran richieda un impegno militare ben maggiore dei soli attacchi aerei. Si ritiene che l’Iran abbia sfidato la propria debolezza nei confronti degli eserciti americano e israeliano grazie a una lunga preparazione alla guerra, e si afferma che abbia “rotto con le convenzioni” prendendo di mira gli alleati americani nella regione, ovvero Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait, per aver ospitato personale militare statunitense e aver consentito l’accesso delle forze armate americane alle loro basi.

Viene inoltre menzionato il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quarto del commercio globale di petrolio via mare. Altri sottolineano la situazione estremamente sfavorevole per i paesi del Golfo. Sebbene sia opinione comune che Teheran non abbia le capacità per “paralizzare” Stati Uniti e Israele, può benissimo causare gravi danni all’industria del turismo di Dubai, alle esportazioni di petrolio dell’Arabia Saudita e agli impianti di desalinizzazione degli Emirati Arabi Uniti.

Il blocco del Mar Rosso da parte degli Houthi e gli attacchi di Hezbollah contro Israele sono considerati fattori che hanno trasformato il Golfo in un “campo di battaglia”.

Sebbene le opinioni rimangano divise su chi uscirà vincitore, molti ritengono che la guerra si stia lentamente trasformando in un “conflitto prolungato”, destinato a continuare finché le scorte di munizioni di entrambe le parti lo consentiranno, e a concludersi con una dichiarazione di vittoria da entrambe le parti. Mentre Teheran sembra subire le maggiori perdite in termini di vittime, impatto economico e consumo di munizioni, gli analisti citano rapporti secondo i quali Washington starebbe spendendo “oltre un miliardo di dollari al giorno”. Secondo il Pentagono, 11,3 miliardi di dollari sono stati spesi nella prima settimana di guerra.

Gli analisti cinesi ritengono che la guerra offra diverse lezioni a Pechino, dal tracciamento delle reti di sorveglianza e dall’analisi dei filmati video, al supporto al processo decisionale. In secondo luogo, si riconosce il passaggio dall’artiglieria pesante a munizioni piccole e sofisticate. In terzo luogo, viene sottolineata l’importanza del pragmatismo in guerra.

Il China Military Bugle, organo di stampa ufficiale dell’Esercito Popolare di Liberazione, ha pubblicato un elenco di cinque lezioni apprese dalla guerra. Tra queste, la definizione del “nemico interno” come la “minaccia più letale”, la “cieca fiducia nella pace” come l'”errore di valutazione più costoso”, la “superiorità di fuoco” come la “cruda realtà”, l'”illusione della vittoria” come il “paradosso più crudele” e l’autosufficienza come la “massima fiducia”.

Luigi Medici

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