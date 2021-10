CINA. È partito il Domino Evergrande

Evergrande aveva davanti a sé più scadenze di interessi obbligazionari l’11 ottobre, che hanno avvicinato il default formale con i creditori che cominciano a unire le forze per vantare i propri crediti dallo sviluppatore immobiliare.

Evergrande avrebbe dovuto pagare tre cedole semestrali di obbligazioni offshore per un totale di 148,1 milioni di dollari entro la mezzanotte di New York.

L’azienda ha anche mancato fino ad oggi quasi tutti i pagamenti ed è stata costretta a sospendere il lavoro su circa la metà dei suoi 800 progetti di sviluppo in tutta la Cina. Spera di vendere beni e attrarre nuovi investitori per affrontare la crisi di liquidità, e i media cinesi hanno riferito che la società è vicina a vendere una quota di maggioranza nella sua attività di gestione immobiliare al rivale Hopson Development Holdings, ma visto l’ammontare del debito questo potrebbe non bastare.

La partecipazione del 61% della società madre in Evergrande Property Services Group vale 4,3 miliardi di dollari in base all’ultimo prezzo di chiusura dell’unità a Hong Kong. Evergrande ha questa situazione: 240 miliardi di yuan di debiti totali dovuti nel corso del prossimo anno, rispetto a cassa e depositi bancari di 161,6 miliardi di yuan al 30 giugno. I rimborsi includono 7,7 miliardi di dollari di obbligazioni che scadono nel 2022, riporta Nikkei.

Evergrande ha un periodo di grazia di 30 giorni per rimediare ai mancati pagamenti delle cedole sulle sue obbligazioni offshore, secondo i prospetti d’offerta. Non è riuscito a pagare la sua prima cedola il 23 settembre, il che significa che il default formale è ora a meno di due settimane di distanza.

Due obbligazionisti hanno detto che stanno lavorando con i consulenti per inviare un reclamo a Evergrande e ai suoi rappresentanti legali che cercano il pagamento. Se questo fallisce, hanno intenzione di formare un comitato di creditori per proteggere i loro interessi e garantire che abbiano una voce durante le procedure di liquidazione. Fitch Ratings stima che gli investitori potrebbero recuperare meno del 10% delle somme dovute se Evergrande fallisse.

Lo studio legale Kirkland & Ellis e la banca d’investimento Moelis, per conto degli investitori che detengono 5 miliardi di dollari di debito di Evergrande, hanno contattato lo sviluppatore cercando informazioni sulla situazione finanziaria della società e assicurazioni che i beni offshore non saranno svenduti durante le trattative per recuperare le cedole delle obbligazioni.

I contatti con Evergrande sono stati avviati prima del primo mancato pagamento degli interessi obbligazionari, ma i consulenti non hanno ancora avuto alcun “contatto significativo”, hanno detto.

Evergrande ha anche un debito fuori bilancio, come il debito venduto a piccoli investitori e prestiti fiduciari di gestione patrimoniale; ha anche garantito obbligazioni emesse da affiliati. Uno di questi debiti è una nota da 260 milioni di dollari di Jumbo Fortune Enterprises, una joint venture che coinvolge la principale unità operativa nazionale di Evergrande. L’obbligazione è scaduta il 3 ottobre e non è stata pagata, secondo Bloomberg.

I detentori dell’obbligazione si sono uniti per formare un comitato di creditori, con lo studio legale White & Case che consiglia diversi investitori per quanto riguarda Jumbo Fortune, prosegue Bloomberg.

I guai di Evergrande stanno facendo luce sull’eccessiva leva finanziaria nel settore immobiliare cinese. Aziende grandi e piccole stanno lottando per pagare il debito in tempo: Fantasia Holdings, uno sviluppatore più piccolo con sede a Shenzhen, non è riuscito a riscattare un’obbligazione da 205,7 miliardi di dollari questo mese e la società sta lottando per raccogliere denaro; Sinic Holdings, uno sviluppatore di Shanghai le cui azioni sono crollate il mese scorso, ha un’obbligazione offshore di 246 milioni di dollari con scadenza 18 ottobre.

Altri sviluppatori cinesi stanno cercando di acquistare tempo per ripagare il debito con il permesso dei loro obbligazionisti. Modern Land sta cercando una proroga di tre mesi su un’obbligazione di 250 milioni di dollari in scadenza il 25 ottobre, dicendo che il suo presidente e il presidente forniranno insieme 124 milioni di dollari in prestiti per aumentare la liquidità nel frattempo; Xinyuan Real Estate ha detto che si aspetta che il 90% dei suoi obbligazionisti accetti un’offerta di scambio di nuove obbligazioni biennali al posto di un’emissione da 229 milioni di dollari che scade questo venerdì. Rimborserebbe anche il 5% del capitale.

S&P stima che gli sviluppatori immobiliari che valuta devono riscattare 480 miliardi di yuan in obbligazioni nazionali e offshore nel corso del prossimo anno, pari a quasi un quarto delle loro riserve di cassa libere: «Alcuni nomi immobiliari più deboli in Cina sono stati danneggiati dalla situazione di Evergrande per alcuni mesi (…) Mentre i prezzi delle obbligazioni affondano per un certo numero di operatori più marginali, hanno perso l’accesso al rifinanziamento offshore. Gli sviluppatori con scadenze concentrate e liquidità in deterioramento sono esposti».

Antonio Albanese