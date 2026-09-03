CINA. È in linea la nuova fregata lanciamissili Jiangkai II. Tokyo e Taipei sono preoccupate

La Marina cinese ha introdotto una nuova fregata lanciamissili progettata per attacchi costieri e in alto mare, dopo 20 anni di sviluppo.

Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, non si tratta di una vera e propria rivoluzione tecnologica, tuttavia, la fregata 054A presenta vantaggi che dovrebbero accrescere l’influenza della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione lungo le coste sud-orientali cinesi e oltre, destabilizzando a sua volta Taiwan e il Giappone – entrambi preoccupati per le attività marittime di Pechino – e mettendo gli Stati Uniti in stato di massima allerta, riporta Defense News.

La fregata, paragonabile alle navi di classe Constellation della Marina statunitense, a sua volta derivata dall’italiana classe Bergamini, può operare in acque profonde, ovvero in alto mare lontano dalle proprie coste – una caratteristica che mancava ai suoi predecessori.

La 054A cinese potrebbe essere impiegata anche nella guerra antisommergibile grazie alla sua capacità di lancio da elicottero. Gli elicotteri aumentano il raggio di rilevamento dei sottomarini di una nave da guerra. Le fregate potrebbero essere prodotte rapidamente in grandi quantità.

I media statali hanno riferito che la fregata ha svolto una missione di addestramento il 22 agosto. Parte di una flottiglia del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione, si è unita ad altre navi per esercitazioni di combattimento, test di coordinamento del comando e interventi di emergenza, ha riferito l’emittente statale CCTV News.

Le fregate 054A attireranno l’attenzione al largo perché andranno ad aggiungersi a una flotta navale già in espansione, ritengono gli esperti: ”Taiwan è preoccupata per le sue crescenti capacità antisommergibile, di scorta e di difesa aerea della flotta intorno allo Stretto di Taiwan”, ha affermato l’Istituto per la Ricerca sulla Difesa e la Sicurezza Nazionale di Taipei. “Il Giappone presterà attenzione alle sue attività nel Mar Cinese Orientale, nello Stretto di Miyako e intorno alla prima catena di isole”, riferendosi al Giappone stesso e ad altre masse continentali tra la Cina e l’Oceano Pacifico aperto.

Ha affermato che Washington si preoccuperebbe del fatto che la marina cinese non stia creando una “flotta di scorta moderna e sufficientemente grande” in grado di mantenere un dispiegamento a lungo termine in alto mare.

La fregata potrebbe diventare un “moltiplicatore per unità più grandi in una vasta gamma di compiti”, ritiene il think tank Taiwan Strategy Research Association.

La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e ha intensificato le esercitazioni militari nelle vicinanze dal 2022, mentre Washington continua ad aiutare ad armare Taiwan in caso di conflitto. Il Giappone, alleato degli Stati Uniti in virtù di un trattato, contende alla Cina una catena di isolotti disabitati e Pechino non condivide la posizione di Tokyo su Taiwan.

I media cinesi definiscono la 054A, nota anche come Jiangkai II, un secondo tipo di nave con marchio Ningde dopo la corvetta lanciamissili 056 entrata in servizio nel 2016. Secondo gli analisti, possiede poche o nessuna tecnologia unica. Ha persino una capacità missilistica “limitata”, il che la rende “non una nave particolarmente potente”, ma che è importante perché rafforzerebbe il potenziale complessivo della marina: la designazione multiruolo le permette di colmare un importante divario tra le navi più piccole, progettate per un insieme limitato di missioni litoranee, costiere e a corto raggio, e le navi più grandi, progettate per compiti diversi in missioni a lungo raggio.

Tommaso Dal Passo

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