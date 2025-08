CINA. È il Partito che ti dice quando puoi bere o no

La Cina sta cercando di trasformare il settore degli alcolici vietando ai dipendenti pubblici di bere durante gli eventi ufficiali e incoraggiando al contempo il pubblico a bere di più durante le riunioni familiari. Dal 2012, il governo centrale ha ordinato ai dipendenti pubblici di astenersi dal consumo di alcolici durante le riunioni ufficiali. L’idea originale alla base del divieto ufficiale era quella di ridurre la spesa pubblica e migliorare l’immagine pubblica dei dipendenti pubblici. Inoltre le misure si inseriscono nella lotta alla corruzione del presidente cinese Xi Jinping.

In base a queste norme, molti funzionari hanno modificato le proprie abitudini di consumo di alcolici, spostando le sessioni dal pranzo alla cena o organizzando feste private al termine di tutte le riunioni ufficiali. Allo stesso tempo, gli imprenditori hanno offerto ai funzionari liquori costosi come regali, creando problemi di corruzione, riporta AT.

Sebbene il governo centrale abbia continuato a inasprire il suo “divieto di alcol”, molti dipendenti pubblici infrangono abitualmente le regole, e la maggior parte di loro riesce a farla franca. Altri, tuttavia, sono stati arrestati per guida in stato di ebbrezza.

Il 18 maggio, il Consiglio di Stato e il Comitato Centrale del PCC hanno annunciato che ai dipendenti pubblici è vietato bere o fumare in qualsiasi occasione correlata al loro lavoro. I funzionari ora necessitano di un’autorizzazione per partecipare a ricevimenti e devono evitare riunioni private non necessarie. Le nuove regole hanno rapidamente messo sotto pressione i principali produttori di alcolici in Cina: Kweichow Moutai è sceso dell’11,5% entro un mese dall’annuncio, mentre Wuliangye Yibin è sceso del 10,7%.

Un mese dopo, il 18 giugno, la China Central Television ha pubblicato un commento online intitolato “Vietare i pasti che violano le regole disciplinari, ma non tutti i pasti”. Il commento affermava che alcune amministrazioni locali avevano interpretato in modo eccessivo il nuovo “divieto di alcol”, danneggiando il settore della ristorazione e i suoi lavoratori. “La ristorazione quotidiana è il fondamento del sostentamento delle persone, il cuore dell’umanità e il polso dell’economia”, si dice nel servizio “Il divieto di consumo di alcolici dovrebbe essere usato esattamente come un bisturi per frenare la corruzione, ma alcune amministrazioni locali lo hanno usato come una mazza per distruggere tutto (…) I funzionari delle amministrazioni locali sembravano implementare proattivamente il divieto di consumo di alcolici, ma hanno avuto una mentalità di governance pigra, hanno interpretato male le nuove regole e hanno ignorato i mezzi di sussistenza delle persone (…) Ora i ristoranti perdono clienti e il loro personale guadagna meno. Il declino si riversa sulla filiera alimentare”.

Il settore della ristorazione cinese ha registrato un fatturato di oltre 5,5 trilioni di yuan nel 2024, sostenendo il sostentamento di oltre 30 milioni di persone; nel servizio della Tv di stato si afferma che i governi locali devono imparare a distinguere tra i pasti che violano le regole disciplinari e i pasti quotidiani; i dipendenti pubblici possono bere un po’ durante le riunioni private, purché possono ancora svolgere le loro funzioni.

Questo servizio della tv pubblica cinese è stato considerato una interpretazione autentica della norma definendo chiaramente le regole sul consumo di alcolici per i dipendenti pubblici. Il 22 giugno, i media statali hanno pubblicato un elenco di scenari che delineano quando, dove e come i dipendenti pubblici possono bere. Ai dipendenti pubblici è vietato partecipare a otto tipi di banchetti, inclusi matrimoni, funerali e altri eventi simili. Devono rimanere vigili quando partecipano a 12 banchetti formali o informali che utilizzano fondi pubblici e sedi governative.

Nonostante il divieto di consumo di alcolici per i dipendenti pubblici, la domanda tra i giovani consumatori può contribuire a mantenere alto il livello di entusiasmo dei produttori cinesi di alcolici. Analisi di settore mostrano che gli uomini di età compresa tra 35 e 55 anni rimangono il principale gruppo di consumatori di baijiu, liquore con oltre il 52% di gradazione alcolica, in Cina, rappresentando oltre il 65% del mercato dei superalcolici. Si tratta principalmente di alti dirigenti aziendali e funzionari governativi.

I consumatori di età compresa tra 20 e 35 anni rappresentano solo il 19% del mercato del baijiu. Preferiscono punch alla frutta e bevande alcoliche premiscelate, dal 6% al 16% di gradazione alcolica; le donne bevitrici rappresentano il 41% in questa fascia d’età. Solo il 19% dei consumatori di età compresa tra 20 e 35 anni preferisce il baijiu, il 52% birre di qualità e il 29% vini e liquori alla frutta stranieri.

Un rapporto di settore ha affermato che la produzione di liquori in Cina è diminuita del 13,33%, attestandosi a 650.000 chilolitri nel 2024 rispetto all’anno precedente. Si è trattato del primo calo registrato dal 2019. Tuttavia, il fatturato complessivo dei produttori di liquori è cresciuto del 4,35%, raggiungendo i 240 miliardi di yuan (34,3 miliardi di dollari), mentre l’utile netto è aumentato del 3,19%, raggiungendo i 97 miliardi di yuan.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/