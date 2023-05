CINA. È ancora possibile fare due diligence? Controllo politico e divieti d’uscita

La Cina sta impedendo sempre più spesso alle persone di lasciare il Paese, compresi i dirigenti stranieri, un messaggio stridente nel momento in cui le autorità affermano che il Paese è aperto agli affari dopo tre anni di severe restrizioni pandemiche.

Secondo un nuovo rapporto del gruppo per la difesa dei diritti Safeguard Defenders, riperdo da Reuters, decine di cinesi e stranieri sono rimasti intrappolati nei divieti di uscita, mentre i dati giudiziari rilevano un’apparente impennata di cause giudiziarie riguardanti tali divieti negli ultimi anni e le lobby commerciali straniere stanno esprimendo preoccupazione per la tendenza.

«Da quando Xi Jinping è salito al potere nel 2012, la Cina ha ampliato il panorama legale dei divieti di uscita e li ha utilizzati sempre più spesso, a volte al di fuori di ogni giustificazione legale», si legge nel rapporto di Safeguard Defenders.

«Tra il 2018 e il luglio di quest’anno, non meno di cinque leggi nuove o modificate prevedono l’uso di divieti di uscita, per un totale oggi di 15 leggi», prosegue Safeguard Defenders.

Il gruppo stima che siano “decine di migliaia” i cinesi a cui viene vietata l’uscita in qualsiasi momento. Il gruppo cita anche documenti accademici del 2022 che rilevano 128 casi di divieto di uscita per gli stranieri tra il 1995 e il 2019, tra cui 29 americani e 44 canadesi.

L’attenzione sui divieti di uscita giunge in concomitanza con l’aumento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti per controversie commerciali e di sicurezza. Ciò contrasta con il messaggio della Cina di aprirsi agli investimenti e ai viaggi all’estero, uscendo dall’isolamento di alcune delle più severe restrizioni pandemiche al mondo.

I registri dei divieti di uscita, provenienti dal database della Corte Suprema cinese, mostrano un aumento di otto volte dei casi in cui si parla di divieti tra il 2016 e il 2022.

La scorsa settimana la Cina ha rafforzato la sua legge contro lo spionaggio, consentendo di imporre divieti di uscita a chiunque, cinese o straniero, sia sotto inchiesta.

La maggior parte dei casi presenti nel database che fanno riferimento ai divieti di uscita sono di natura civile, non penale; non sono stati trovati casi che coinvolgano la sicurezza nazionale ad esempio. A titolo di paragone, gli Stati Uniti e l’Unione Europea impongono divieti di viaggio per alcuni sospetti criminali, ma generalmente non per cause civili.

Uno degli ultimi casi riguarda un dirigente di Singapore della società statunitense di due-diligence Mintz Group. Alla fine di marzo, Mintz ha dichiarato che le autorità hanno fatto irruzione nell’ufficio cinese della società e hanno arrestato cinque dipendenti locali. Il ministero degli Esteri aveva dichiarato che Mintz era sospettato di aver intrapreso operazioni commerciali illegali. La polizia ha visitato l’ufficio di Bain & Co a Shanghai e ha interrogato il personale, ha dichiarato la settimana scorsa la società di consulenza aziendale statunitense.

Le tensioni fra Washington e Pechino no hanno fatto che aumentare il rischio che simili casi si ripetano.

Le imprese straniere sono preoccupate per l’intensificazione del controllo e per la formulazione vaga della legislazione contro lo spionaggio, che prevede che il divieto di uscita possa essere imposto a coloro che causano “danni alla sicurezza nazionale o danni significativi agli interessi nazionali”.

L’incertezza è enorme: la Camera di commercio dell’Ue ha dichiarato: «In un momento in cui la Cina sta cercando in modo attivo di ripristinare la fiducia delle imprese per attirare gli investimenti stranieri, i divieti di uscita mandano un segnale molto confuso».

Secondo il rapporto Safeguard Defenders, tra le persone a cui è stato impedito di lasciare la Cina ci sono cinesi coinvolti in controversie finanziarie, nonché difensori dei diritti, attivisti e avvocati e minoranze etniche come gli uiguri della regione nord-occidentale dello Xinjiang.

Il rapporto cita un rapporto giudiziario cinese secondo cui tra il 2016 e il 2018 34.000 persone sono state sottoposte a divieti di uscita per debiti, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo di tre anni prima.

Alcuni attivisti sostengono che l’uso più ampio dei divieti di uscita rifletta le misure di sicurezza più severe adottate dal presidente Xi.

Antonio Albanese