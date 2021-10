CINA. Domino Evergrande: Fantasia Group non paga i debiti

Lo sviluppatore immobiliare cinese Fantasia Holdings Group non è riuscito a pagare un bond in scadenza e un prestito: ultimo segnale di sofferenza tra le società immobiliari cinesi.

Il più grande rivale China Evergrande Group, Fantasia, fondata da Miss Zeng Jie, nipote dell’ex vicepresidente cinese Zeng Qinghong, alleato di Jiang Zemin, ha sede a Shenzhen ed è alle prese con un debito eccessivo in mezzo alla crisi del credito. Fantasia ha detto la sera del 4 che non era riuscito a riscattare un bond da 205,7 milioni di dollari, dovuto quel giorno. Inoltre non è riuscito a rimborsare un prestito a breve termine di 700 milioni di yuan dovuto a Country Garden Services Holding, che ha un accordo in sospeso per acquistare gran parte del business di gestione della proprietà di Fantasia, riporta Nikkei.

Fantasia ha un periodo di grazia di 30 giorni per ripagare il bond quinquennale prima che sia definito come inadempiente, secondo il suo prospetto di offerta del bond. Le sue azioni sono state sospese dal 29 settembre in attesa di un annuncio di un’altra vendita di beni e sono scese quest’anno del 58,5% finora.

«Il consiglio e l’amministrazione dell’azienda valuteranno l’impatto potenziale sulla condizione finanziaria e sulla posizione di cassa del gruppo nelle circostanze», ha detto Fantasia nella sua comunicazione. Le azioni di Country Garden sono scese del 2.8% a Hong Kong il 5 ottobre. Le mosse di Pechino durante l’anno scorso per frenare l’eccesso di leva finanziaria nel settore immobiliare per ridurre il rischio per il sistema finanziario hanno impedito agli sviluppatori di rifinanziare il debito.

S&P Global Ratings il mese scorso ha stimato queste strutture immobiliari devono riscattare 480 miliardi di yuan in obbligazioni nazionali e offshore nel corso del prossimo anno, pari a quasi un quarto delle loro riserve di cassa libere. Anche se il potenziale default di Fantasia, che aveva 12,9 miliardi di dollari di passività totali al 30 giugno, non avrebbe grandi ripercussioni, gli investitori e gli analisti sono al limite poiché anche Evergrande vacilla. Lo sviluppatore immobiliare più grande della Cina ha più di 300 miliardi di dollari di passività e ha mancato i pagamenti a banche, fornitori, obbligazionisti e altri investitori.

Da qui alla fine del 2022, Fantasia deve rimborsare 1,9 miliardi di dollari in obbligazioni in dollari e 6,4 miliardi di yuan in obbligazioni nazionali, secondo Fitch Ratings, che ha tagliato la sua valutazione del merito di credito della società da “B” a “CCC-” il 4 ottobre. «Il downgrade riflette il rischio di default sulle prossime scadenze obbligazionarie in dollari di Fantasia, data la sua stretta posizione di liquidità offshore», ha detto l’agenzia prima che lo sviluppatore rivelasse il suo mancato rimborso; «Il mancato rimborso delle obbligazioni porterebbe a ulteriori azioni di rating negative». S&P ha tagliato il suo punteggio a “CCC” da “B” il 29 settembre. Moody’s ha anche tagliato il suo rating a “B3” il mese scorso.

Fantasia aveva precedentemente detto di avere 200 milioni di dollari in contanti al 31 agosto per soddisfare i prossimi pagamenti, ma successivamente ha detto a Fitch che aveva usato metà dei fondi per rimborsare un’obbligazione privata precedentemente non rivelata il 28 settembre.

«L’esistenza di passività non rivelate potrebbe influenzare significativamente i nostri calcoli e previsioni di leverage, copertura e liquidità», ha detto Fitch, aggiungendo che il piano di Fantasia per raccogliere contanti dalle vendite di beni è soggetto a «rischio di esecuzione». Ha notato che la vendita dei beni nelle città di Qingdao e Pechino è andata più lenta del previsto a causa della debole domanda degli investitori.

Graziella Giangiulio