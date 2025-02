CINA. DeepSeek integra l’intero sistema politico e socioeconomico di Pechino

La Cina ora collega tutto, dai chatbot e veicoli intelligenti ai dipartimenti governativi e alle scuole, a DeepSeek.

Baidu ha annunciato che la sua versione di chatbot Ernie Bot 4.9 ora si integra con DeepSeek-R1 per migliorare la capacità di risoluzione dei problemi degli studenti. Gli studenti possono scattare una foto di una domanda e poi il chatbot risponderà con passaggi dettagliati, riporta AT. L’azienda ha anche affermato che consentirà ai singoli utenti e alle PMI di utilizzare gratuitamente le funzioni di base di Ernie da aprile e addebiterà ai clienti di fascia alta solo alcuni servizi personalizzati.

Tencent ha affermato il 16 febbraio che gli utenti della sua app di messaggistica Weixin possono ora utilizzare DeepSeek per le ricerche. Un portavoce dell’azienda ha detto ai media che Tencent sta valutando l’integrazione di più prodotti con DeepSeek.

A inizio febbraio, Huawei ha dichiarato che il suo Huawei Cloud si era connesso a DeepSeek-R1. Anche le case automobilistiche cinesi BYD e Geely hanno affermato che i loro veicoli elettrici si integravano con DeepSeek-R1.

I governi delle città di Guangzhou, Nanchino, Suzhou, Zhengzhou e Hohhot hanno affermato che le loro reti informatiche sono connesse a DeepSeek-R1. A Shenzhen, il governo del distretto di Futian ha affermato di aver creato 70 “membri dello staff” AI con DeepSeek per gestire i documenti e assistere i suoi dipendenti pubblici.

La Cina vuole di fatto formulare gli standard di settore per la prossima generazione di tecnologia di interazione uomo-computer. Martedì scorso, i media statali hanno promosso i vantaggi di consentire agli studenti delle scuole primarie e secondarie di utilizzare DeepSeek, nonostante molti paesi scoraggino i propri studenti dall’utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per fare i compiti.

L’ascesa di DeepSeek e delle applicazioni correlate è avvenuta poiché il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato i leader aziendali a un simposio a Pechino lunedì scorso: Ren Zhengfei di Huawei Technologies, Jack Ma di Alibaba, Pony Ma di Tencent, Liang Wenfeng di DeepSeek e Wang Xingxing di Unitree.

“In questa nuova era, le prospettive di sviluppo del settore privato sono ampie e promettenti”, ha affermato Xi in un discorso. “È tempo che le aziende private e gli imprenditori mostrino il loro talento […] Si spera che le aziende private e gli imprenditori abbiano l’ambizione di servire il paese, dedicarsi allo sviluppo, rispettare la legge e fare bene gli affari, promuovere la prosperità comune e dare nuovi e maggiori contributi alla promozione della modernizzazione in stile cinese”, ha affermato.

Xi ha aggiunto che alcune delle difficoltà e delle sfide attualmente affrontate dal settore privato in genere sorgono durante l’ammodernamento industriale della Cina, ma sono parziali, temporanee e risolvibili.

Il Renmin Ribao ha affermato che le apparizioni dei dirigenti di DeepSeek e Unitree al simposio di Xi hanno dimostrato che il governo centrale apprezza l’innovazione tecnologica.

Tutta questa corsa all’AI cinese rientra in un disegno ben preciso: a luglio 2017, il Consiglio di Stato cinese svelò il suo New Generation AI Development Plan e promise di far diventare il paese un importante polo di innovazione dell’intelligenza artificiale e un leader mondiale nella tecnologia dell’intelligenza artificiale entro il 2030.

A febbraio 2023, poi, il Comitato centrale del Partito comunista cinese e il Consiglio di Stato pubblicarono il Piano generale di sviluppo per una Cina digitale, chiedendo l’integrazione delle economie digitali e reali della nazione.

Secondo il piano, la Cina formerà un sistema nazionale entro il 2025 per raggiungere il suo obiettivo di “Cina digitale”.

