CINA. DeepSeek è integrato nelle major di Pechino. Crescono le paure per il mondo del lavoro

Le principali imprese statali in Cina si sono collegate al modello di intelligenza artificiale di DeepSeek dopo che il governo centrale ha lanciato un programma “AI+” per chiedere di aumentare l’efficienza.

Almeno 20 aziende di proprietà del governo centrale hanno integrato DeepSeek nelle loro operazioni, riporta Xinhua. Queste aziende sono impegnate nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, dell’automobile, della finanza e dell’edilizia, riporta AT.

Nei settori energetico e chimico, Sinopec, PetroChina, CNOOC, Sinochem, China National Nuclear Power Co, China General Nuclear Power Group, China Southern Power Grid e China Oil and Gas Pipeline Network Corp (PipeChina) hanno affermato di aver già collegato i loro modelli di intelligenza artificiale a DeepSeek-R1, lanciato il 20 gennaio.

Si tratta delle più grandi major globali di Pechino.

Accanto a queste sta PipeChina, controllata dalla State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) del Consiglio di Stato, che è l’appaltatore edile per il gasdotto China-Russia East-Route Natural Gas Pipeline, o Power of Siberia. Il gasdotto trasferisce 38 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno dalla Siberia orientale russa alla Cina settentrionale.vNel 2022, PipeChina ha fondato la Beijing Zhiwang Digital Technology per digitalizzare le sue operazioni. A dicembre 2024, PipeChina ha lanciato il suo modello AI “Pipeline Network” utilizzando Huawei Cloud. Ha affermato di aver distribuito il modello in oltre 20 scenari applicativi e di aver pianificato di utilizzarlo in altri 80.

Il 17 febbraio, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato i leader aziendali in un simposio a Pechino. Tra questi dirigenti aziendali figuravano Ren Zhengfei di Huawei Technologies, Jack Ma di Alibaba, Pony Ma di Tencent, Liang Wenfeng di DeepSeek e Wang Xingxing di Unitree.

Il 19 febbraio, il SASAC ha incontrato un gruppo di aziende statali centrali per riassumere i risultati del loro sviluppo AI e pianificare il lavoro futuro. Le aziende statali si riferiscono a tutte le aziende statali controllate dai governi centrali e locali, mentre le aziende statali centrali sono quelle di proprietà del governo centrale.

“Le aziende statali centrali dovrebbero cogliere il periodo di finestra strategica per lo sviluppo del settore AI. Dovrebbero migliorare gli LLM, concentrarsi sull’applicazione delle tecnologie di base, costruire un ecosistema aperto, sviluppare innovazioni originali “da 0 a 1″ e commercializzare i risultati scientifici”, si legge nel comunicato dell’incontro.

“Il governo centrale dovrebbe aumentare gli sforzi per supportare le SOE centrali nell’uso della tecnologia AI, evidenziare lo sviluppo della tecnologia AI nel prossimo quindicesimo piano quinquennale (2026-2030), supportare la creazione di più imprese e start-up leader nel campo dell’AI”, ha affermato, aggiungendo che il governo e le SOE centrali aumenteranno gli investimenti di capitale per garantire che i talenti possano concentrarsi sulla ricerca e sullo sviluppo a lungo termine.

Tornando a DeepSeek, Sinochem ha utilizzato le capacità di DeepSeek nell’elaborazione di informazioni complesse, nel ragionamento logico e nella conoscenza open-domain per soddisfare le esigenze di diversi scenari aziendali; e che China Southern Power Grid ha utilizzato DeepSeek per aggiornare il suo modello di intelligenza artificiale chiamato Big Watt, lanciato a settembre 2023 per raccogliere dati sui danni alle strutture.

Nel Celeste Impero, le IA ad uso industriale stanno diffondendosi rapidamente. A maggio dell’anno scorso, China Mobile ha lanciato il suo modello di intelligenza artificiale Jiutian, che ha conoscenze professionali in 15 settori, tra cui telecomunicazioni, produzione di elettricità, logistica, energia, metalli, edilizia, trasporti e aviazione. Ha affermato che avrebbe personalizzato i modelli di intelligenza artificiale per altri 40 settori.

A luglio, China Telecom ha lanciato un modello di intelligenza artificiale generativa chiamato TeleChat2, che è bravo nel montaggio video e nella grafica. L’azienda ha affermato che TeleChat2, che comprende diversi dialetti cinesi, può essere ampiamente utilizzato nei servizi pubblici in diverse città.

Resta ancora l’ostacolo Internet-of-Things e AI. Mentre i media statali celebrano i progressi della Cina nelle tecnologie AI, sui social vengono fuori i dubbi: un commentatore di Jiangsu chiamato Qianqian avverte che l’AI potrebbe sostituire decine di milioni di posti di lavoro in Cina, e che le persone dovrebbero continuare ad apprendere nuove competenze per evitare di perdere il lavoro.

Tommaso Dal Passo

