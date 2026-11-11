CINA. Da Hangzhou 2016 a Shenzhen 2026: Xi Jinping e le Anatre Zoppe USA

Dieci anni dopo aver ospitato un Barack Obama politicamente indebolito al G20 di Hangzhou, Pechino si prepara ad accogliere un altro presidente americano in condizione di “lame duck” in un vertice multilaterale: Donald Trump.

Nel 2016 Obama arrivò in Cina dopo le difficoltà del suo secondo mandato; nel 2026 Trump arriva a Shenzhen dopo la sconfitta repubblicana nelle midterm di martedì scorso, con la perdita di entrambe le Camere — una batosta che, riporta SCMP, è arrivata fino agli stati storicamente rossi.

L’appuntamento è l’APEC Leaders’ Meeting del 18-19 novembre 2026 a Shenzhen, l’hub tecnologico del sud cinese. Trump incontrerà Xi Jinping a margine del vertice, il loro terzo faccia a faccia quest’anno.

Il nodo geopolitico è così sintetizzabile: fino a che punto un presidente americano azzoppato in patria può ancora chiudere accordi duraturi con Pechino? Il precedente non incoraggia. I colloqui di cinque ore tra Xi e Obama nel 2016 non impedirono lo sfilacciamento successivo del rapporto fino alla guerra commerciale scoppiata con il primo mandato Trump.

Oggi la vulnerabilità post-midterm riduce la capacità negoziale di Trump, anche se dovesse strappare intese rapide a Shenzhen. Per Pechino, la logica è duplice: gestione del rischio e prova di forza simbolica.

Dopo il vertice di ottobre 2025 in Corea del Sud, dove Trump e Xi — riconoscendo una vulnerabilità reciproca alle restrizioni all’export — avevano sospeso le misure draconiane come le tasse portuali USA sulle navi costruite in Cina e i controlli cinesi sulle terre rare, c’è interesse a estendere la tregua; inoltre ospitare a Shenzhen, e non a Pechino, un presidente USA in difficoltà trasmette l’immagine di una Cina stabile che detta tempi e luogo del dialogo, mentre Washington appare in transizione.

Il quadro però si complica con l’ipotesi, rilanciata da Trump stesso l’8 novembre ai giornalisti in Florida, di un incontro a tre con Xi e Vladimir Putin a margine dell’APEC per discutere di denuclearizzazione e fine della guerra in Iran.

Pechino ha confermato solo di essere “in contatto con le parti rilevanti” su un possibile vertice Xi-Trump-Putin, ma fonti citate dal Wall Street Journal indicano che formato e agenda non sono concordati. La posta è alta: sarebbe il primo incontro formale a tre delle potenze nucleari, mentre l’ultimo trattato New START è scaduto a febbraio 2026.

Questo fatto introduce un dilemma strategico: Pechino vuole mostrarsi mediatore responsabile, ma non vuole legittimare una “Yalta di Shenzhen” che ridisegni equilibri a suo sfavore, né farsi trascinare in dossier, Iran e nucleare, dove gli interessi con Mosca e Washington divergono profondamente.

L’analogia Obama-Trump funziona come monito delle future relazioni internazionali e sopratutto fra quelle sino americane: un presidente in fase “lame duck” può ancora firmare, ma non può garantire la continuità.

Qualunque intesa a Shenzhen, estensione della tregua sui dazi, terre rare, o apertura al trilaterale, nascerà ipotecata: efficace nel breve termine per calmierare mercati e supply chain, fragile nel lungo perché soggetta al prossimo Congresso e alla Casa Bianca del 2028.

Comunque per Xi, è l’occasione di presentarsi come garante di stabilità sistemica. Per Trump, al contrario, è l’ultima finestra per rivendicare un risultato di politica estera prima che il Congresso democratico gli riduca drasticamente lo spazio di manovra.

Luigi Medici

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