CINA. Crollo di matrimoni e natalità: ambizioni geopolitiche a rischio

I matrimoni in Cina sono crollati di un quinto l’anno scorso, il calo più grande mai registrato, nonostante i molteplici sforzi delle autorità per incoraggiare le giovani coppie a sposarsi e avere figli per aumentare la popolazione in calo del paese.

Il calo dell’interesse a sposarsi e a formare una famiglia è stato a lungo attribuito all’elevato costo dell’assistenza all’infanzia e dell’istruzione in Cina. Oltre a ciò, la crescita economica in calo negli ultimi anni ha reso difficile per i laureati trovare lavoro e coloro che ce l’hanno si sentono insicuri sulle loro prospettive a lungo termine, riporta Reuters.

Più di 6,1 milioni di coppie si sono registrate per sposarsi l’anno scorso, in calo rispetto ai 7,68 milioni dell’anno precedente, secondo i dati del Ministero degli Affari Civili. Il numero di matrimoni in Cina lo scorso anno era inferiore alla metà dei 13,47 milioni del 2013.

Se questa tendenza continuasse, “le ambizioni politiche ed economiche del governo cinese saranno rovinate dal suo tallone d’Achille demografico”, prosegue l’agenzia britannica. Le grande espansione marittima e politica di Pechino sarebbe costretta a rallentare per la mancanza di popolazione giovane a tilt i livll e per l’impressionante numero di anziani con tutte le conseguenze economiche e sociali che ne deriverebbero.

Per le autorità cinesi, aumentare l’interesse per il matrimonio e la procreazione è una preoccupazione urgente. La Cina ha la seconda popolazione più grande al mondo con 1,4 miliardi, una popolazione che sta invecchiando rapidamente.

Il tasso di natalità è sceso per decenni a causa della politica del figlio unico della Cina tra il 1980 e il 2015 e della rapida urbanizzazione. E nel prossimo decennio, circa 300 milioni di cinesi, l’equivalente di quasi l’intera popolazione degli Stati Uniti, dovrebbero andare in pensione.

Le misure adottate l’anno scorso dalle autorità per affrontare il problema includevano l’esortazione alle università e ai college cinesi a fornire “educazione all’amore” per enfatizzare opinioni positive su matrimonio, amore, fertilità e famiglia.

A novembre 2024, il Consiglio di stato cinese ha anche detto ai governi locali di destinare le risorse alla risoluzione della crisi demografica cinese e diffondere il rispetto per la gravidanza e i matrimoni “all’età giusta”.

L’anno scorso si è registrato un leggero aumento delle nascite dopo una pausa dovuta alla pandemia e perché il 2024 era l’anno zodiacale cinese del drago, con i bambini nati quell’anno considerati probabilmente ambiziosi e di grande fortuna.

Ma nonostante l’aumento delle nascite, la popolazione del Celeste Impero è diminuita per il terzo anno consecutivo.

I dati hanno anche mostrato che più di 2,6 milioni di coppie hanno presentato istanza di divorzio l’anno scorso, con un aumento dell’1,1% rispetto al 2023.

Antonio Albanese

