CINA. Crollano i prezzo di cobalto e litio per lo stop del mercato EV

I prezzi dei metalli utilizzati nei veicoli elettrici sono in calo, con il valore del litio che è sceso di quasi il 50% rispetto al recente picco dello scorso autunno, a causa del rallentamento della domanda di veicoli elettrici nel più grande mercato cinese.

Poiché i produttori di risorse stanno pianificando un’espansione della produzione, si prevede che i prezzi di questi materiali, tra cui cobalto e nichel, rimarranno bassi per qualche tempo. Questa tendenza, a sua volta, potrebbe far scendere i prezzi degli stessi veicoli elettrici, alimentandone ulteriormente la diffusione, secondo le previsioni di alcuni esperti, riporta Nikkei.

Il carbonato di litio, un parametro di riferimento per i prezzi del litio, è stato venduto a una media di 177.500 yuan per tonnellata da metà a fine aprile, secondo i dati di Argus Media. Si tratta del livello più basso degli ultimi 19 mesi e di un calo del 69% rispetto al massimo storico del novembre 2022 in dati comparabili che risalgono al 2016, continua Nikkei.

I prezzi hanno ripreso a salire quando i produttori hanno ridotto la produzione, per poi stabilizzarsi a giugno: martedì scorso, il prezzo di 310.000 yuan era in calo del 45% rispetto al picco di novembre.

I prezzi spot europei del cobalto, che fungono da benchmark internazionale, si sono attestati martedì intorno ai 15,25 dollari per circa mezzo chilogrammo, il livello più basso dall’agosto 2020. Questo prezzo è sceso del 62% rispetto al picco del maggio 2022.

I futures del nichel hanno chiuso lunedì a 20.305 dollari la tonnellata per i contratti a tre mesi al London Metal Exchange, con un crollo del 63% rispetto al massimo storico stabilito nel marzo 2022.

I prezzi dei metalli delle batterie hanno iniziato a salire nel 2021, raggiungendo i massimi storici l’anno successivo. Ad alimentare questa tendenza è stata la domanda anticipata dal cambiamento globale verso la riduzione delle emissioni di carbonio.

La produzione cinese dei cosiddetti veicoli a nuova energia è raddoppiata nel 2022, provocando una corsa all’acquisto di metalli da parte dei produttori di materiali per batterie. Ma la produzione mineraria non è riuscita a tenere il passo con la domanda.

Le limitazioni dell’offerta hanno contribuito all’aumento dei prezzi. Sul LME, gli speculatori hanno riversato fondi sul nichel, scommettendo sull’aumento della domanda.

Un punto di svolta si è avuto quando la produzione di NEV ha iniziato a rallentare in Cina. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica cinese, la crescita della produzione di NEV è rallentata su base annua nei primi due mesi del 2023 rispetto a settembre 2022.

La produzione di NEV è raddoppiata lo scorso anno, ma nel periodo gennaio-maggio di quest’anno l’aumento è stato solo del 37% su base annua.

La scadenza dei sussidi ai veicoli elettrici in Cina alla fine dello scorso anno ha rallentato la domanda. Anche la diffusione delle batterie al litio ferro fosfato per i veicoli elettrici, che non utilizzano cobalto o nichel, ha contribuito a far scendere i prezzi.

Il governo cinese sta offrendo uno sgravio fiscale sui veicoli elettrici senza conducente, ma gli esperti ritengono che l’effetto sulla domanda sarà debole e di breve durata.

In tutto il mondo è previsto un aumento della produzione di metalli per batterie. L’Australia produce metà del litio mondiale, mentre il Cile ne produce il 20-30%. Sono in corso numerosi progetti per aumentare la produzione in entrambi i Paesi, la cui produzione combinata raddoppierà nel 2030 rispetto al 2019, secondo una previsione.

Goldman Sachs prevede un forte calo dei prezzi del litio rispetto ai livelli attuali sul mercato spot. In Indonesia, il più grande produttore di nichel, i produttori si stanno preparando ad aumentare la produzione.

In Congo, il principale produttore di cobalto, è prevista un’espansione della produzione.

I prezzi più bassi dei metalli per batterie sono destinati a favorire la diffusione dei veicoli elettrici. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha dichiarato in un outlook pubblicato ad aprile che se i prezzi del litio continueranno a scendere, “potrebbero tradursi in una riduzione dei prezzi delle batterie”.

Poiché le batterie rappresentano un terzo dei costi di produzione dei veicoli elettrici, l’impatto di un calo dei prezzi sarà significativo.

Allo stesso tempo, la domanda di litio è destinata ad aumentare nel lungo periodo. L’AIE prevede che la domanda aumenterà fino a circa 13 volte i livelli del 2021 nel 2050, se si raggiungeranno gli obiettivi di emissioni nette di gas serra pari a zero. Secondo l’agenzia, i prezzi del cobalto triplicheranno e quelli del nichel raddoppieranno.

Antonio Albanese