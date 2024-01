CINA. Cresce significativamente l’export

Le esportazioni cinesi sono cresciute a un ritmo più sostenuto a dicembre 2023, mentre le pressioni deflazionistiche sono persistite lo scorso mese, mantenendo vive le aspettative per ulteriori misure di allentamento politico per sostenere un’economia che presenta significative sacche di debolezza nel 2024.

I politici cinesi potrebbero tirare un sospiro di sollievo vedendo i segnali che il commercio globale sta lentamente svoltando con la prospettiva di minori costi di finanziamento all’orizzonte, ma una prolungata crisi immobiliare, consumatori cauti e sfide geopolitiche indicano un altro anno accidentato per la seconda più grande banca mondiale. economia, riporta Reuters.

Le esportazioni sono cresciute del 2,3% rispetto all’anno precedente a dicembre, secondo i dati doganali usciti il 12 gennaio, rispetto all’aumento dello 0,5% di novembre e superando l’incremento dell’1,7% previsto da Reuters. Le importazioni sono cresciute dello 0,2% su base annua, mancando le previsioni per un aumento dello 0,3% ma invertendo comunque il calo dello 0,6% del mese precedente.

Si tratta dei migliori dati sulle esportazioni, guidati innanzitutto dai semiconduttori e dall’elettronica, derivanti da una ripresa ciclica della domanda dei consumatori esteri, riporta l’Economist Intelligence Unit. Il risultato è stato sostenuto anche da una base statistica bassa per l’interruzione delle esportazioni avvenuta a dicembre in seguito alla brusca riapertura della Cina.

Inoltre, i dati migliorati sulle esportazioni cinesi del mese scorso si uniscono a quelli di Corea del Sud, Germania e Taiwan nel suggerire che il commercio globale sta iniziando a riprendersi, dopo che i tassi di interesse più elevati negli Stati Uniti e in Europa hanno frenato la domanda nel 2023. L’anno scorso le esportazioni cinesi sono diminuite per la prima volta dal 2016.

Le Nazioni Unite avevano avvertito di una probabile contrazione del commercio di beni di 2mila miliardi di dollari, pari all’8% nel 2023.

I prezzi al consumo in Cina sono scesi per il terzo mese a dicembre, mentre i prezzi alla produzione hanno continuato a diminuire per più di un anno mostrano i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, evidenziando la persistenza di forze deflazionistiche nell’economia del gigante asiatico.

L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2% nel 2023, il ritmo più lento dal 2009, e l’indice dei prezzi alla produzione per l’intero anno è sceso del 3,0%, segnando la flessione più marcata dal 2015. Ci si aspettano ulteriori misure di sostegno politico nel breve termine per stimolare la domanda.

“I consumi probabilmente aumenteranno con il Capodanno lunare, ma sono necessari maggiori stimoli per aumentare la spesa delle famiglie ed eliminare la pressione deflazionistica”, afferma in una nota Ubs.

I politici cinesi dovranno anche fare i conti con economie sottodimensionate, con la Banca Mondiale che ha avvertito che la crescita globale è destinata a rallentare per il terzo anno consecutivo.

Luigi Medici

