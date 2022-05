CINA. Cresce l’import di petrolio e carbone russo

La Cina è il più grande importatore mondiale di petrolio e carbone e ha aumentato gli acquisti di entrambi dalla Russia, come hanno rivelato i dati doganali usciti il 20 maggio. Dopo aver inizialmente ridotto le forniture di petrolio russo per evitare le sanzioni guidate dagli Stati Uniti, la Cina ha silenziosamente accelerato i suoi acquisti fino a raggiungere un livello quasi record di 1,1 milioni di barili al giorno (bpd) a maggio, rispetto ai 750.000 bpd del primo trimestre e agli 800.000 bpd del 2021.

Ad aprile, inoltre, ha più che raddoppiato le importazioni di carbone da coke russo, approfittando di un forte sconto rispetto ad altre fonti, riporta AF. Unipec, il braccio commerciale della Sinopec, il principale raffinatore di petrolio dell’Asia, è in testa agli acquisti di petrolio, insieme a Zhenhua Oil, un’unità del conglomerato cinese della difesa Norinco, secondo i dati.

Anche Livna Shipping, una società registrata a Hong Kong, è emersa di recente come uno dei principali trasportatori di petrolio russo in Cina.

Il mese scorso la Cina ha importato 1,71 milioni di tonnellate di carbone da coke dalla Russia, secondo i dati doganali. Si tratta di più del doppio rispetto alle 761.287 tonnellate dello stesso periodo del 2021. Poiché molte nazioni hanno smesso di acquistare dalla Russia in vista dell’embargo dell’Unione Europea che verrà attuato ad agosto, i carichi russi hanno un prezzo fortemente scontato.

Ma i commercianti cinesi hanno cercato il modo di regolare i pagamenti con la Russia anche dopo che i Paesi occidentali hanno bloccato l’accesso delle banche russe al sistema di pagamento internazionale Swift. Nelle prime due settimane di maggio sono state caricate e dirette in Cina altre 732.584 tonnellate di carbone russo. In precedenza la stima riportava che nel 2022 la Cina avrebbe potuto importare 20 milioni di tonnellate di carbone russo in più rispetto all’anno scorso.

I dati doganali hanno anche mostrato che le spedizioni dal primo fornitore Indonesia, principalmente di carbone termico, hanno raggiunto 15,95 milioni di tonnellate ad aprile, rispetto agli 11,74 milioni di tonnellate dell’anno precedente.

Le importazioni totali di carbone della Cina ad aprile sono aumentate del 43% rispetto al mese precedente, spinte da acquisti di panico per i timori di interruzioni delle forniture derivanti dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Gli arrivi dall’Australia hanno raggiunto le 129.142 tonnellate ad aprile, secondo i dati, e il combustibile è stato sdoganato dopo essere rimasto nei porti cinesi dalla fine del 2020 a causa di un divieto non ufficiale sul carbone australiano.

La mossa del più grande importatore di petrolio al mondo arriva un mese dopo l’iniziale riduzione delle forniture russe, per timore di apparire come un aperto sostegno a Mosca e di esporre potenzialmente i suoi giganti petroliferi statali alle sanzioni.

Le aziende cinesi stanno riempiendo il vuoto lasciato dagli acquirenti occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha spinto Stati Uniti, Regno Unito e alcuni altri importanti acquirenti di petrolio a vietare le importazioni di petrolio russo.

Antonio Albanese