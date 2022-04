CINA. Cresce il commercio con la Russia a marzo

Il commercio complessivo della Cina con la Russia è aumentato di oltre il 12% a marzo rispetto a un anno prima, rallentando rispetto a febbraio ma superando ancora la crescita delle importazioni ed esportazioni totali della Cina, mentre Pechino ha condannato le sanzioni occidentali sulla Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina.

Le spedizioni da e verso la Russia sono aumentate del 12,76% nel mese di marzo arrivando a 11,67 miliardi di dollari, secondo i dati doganali cinesi del 13 aprile, rallentando dal 25,7% di crescita nel mese di febbraio, quando la Russia ha lanciato la sua invasione, riporta Reuters.

Eppure, la crescita di marzo è stata più veloce dell’aumento del 7,75% del commercio cinese con tutti i paesi e le regioni a 504,79 miliardi di dollari quel mese. leggi tutto

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio in una mossa che Mosca ha descritto come una “operazione militare speciale” progettata per smilitarizzare e “denazificare” il suo vicino meridionale.

Pechino ha rifiutato di chiamare l’azione della Russia un’invasione e ha ripetutamente criticato quelle che dice essere sanzioni occidentali illegali per punire Mosca.

Diverse settimane prima dell’attacco all’Ucraina, Cina e Russia hanno dato vita ad una partnership strategica “senza limiti”. L’anno scorso, il commercio totale tra Cina e Russia è salito del 35,8% fino a un record di 146,9 miliardi di dollari.

Con il montare delle sanzioni contro la Russia, la Cina potrebbe compensare parte del danno del suo vicino comprando di più. Ma gli analisti dicono di non aver ancora visto alcuna indicazione importante che la Cina stia violando le sanzioni occidentali contro la Russia.

La cooperazione economica e commerciale della Cina con altri paesi tra cui la Russia e l’Ucraina rimane normale, ha fatto sapere l’Amministrazione cinese delle dogane.

Nel primo trimestre, il commercio della Cina con la Russia è salito del 30,45% rispetto a un anno prima, all’interno della gamma di guadagni visti nei precedenti aumenti trimestrali.

La Russia è una delle principali fonti di petrolio, gas, carbone e materie prime agricole per la Cina.

L’economia della Russia è sul punto di contrarsi di oltre il 10% nel 2022, ha detto martedì scorso l’ex ministro delle Finanze Alexei Kudrin, colpito dall’impennata dell’inflazione e dalla fuga di capitali.

L’Organizzazione Mondiale del Commercio martedì ha rivisto al ribasso le sue previsioni per la crescita del commercio globale quest’anno a causa dell’impatto della guerra Russia-Ucraina.

Antonio Albanese