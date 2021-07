CINA. Così Pechino mobilita le sue truppe in caso di guerra

Il richiamo in servizio dei militari riservisti e veterani sarebbe una priorità assoluta per la coscrizione in tempo di guerra, secondo la bozza di modifiche normative rilasciate dal Ministero degli Affari dei Veterani lo scorso fine settimana. Le modifiche proposte ai regolamenti di arruolamento del paese, per la prima volta, spiegano come le autorità ri-arruolerebbero i veterani e altri coscritti nel caso in cui il paese fosse sul piede di guerra.

Secondo i regolamenti, riporta Scmp, il Consiglio di Stato o la Commissione Militare Centrale emetterebbe ordini di mobilitazione e darebbe la responsabilità di arruolare i soldati alle agenzie governative e militari a vari livelli.

I veterani sarebbero un gruppo obiettivo e potrebbero ricongiungersi alla loro unità originale o essere inviati in una posizione simile altrove, secondo il progetto. Le autorità dovrebbero aiutare i veterani ad unirsi a quelle unità.

«Durante il tempo di guerra, il dipartimento dei trasporti e i lavoratori devono dare la priorità ai soldati arruolati; anche altre organizzazioni e personale dovrebbero aiutarli», dice il regolamento che è stato pubblicato sull’account ufficiale WeChat del Ministero la scorsa domenica per un feedback pubblico. Le ultime revisioni sono state fatte nel 2001 e i regolamenti sono stati introdotti per la prima volta nel 1985.

Oltre all’arruolamento in tempo di guerra, la bozza copre anche la creazione di un sistema interministeriale per la coscrizione, e gli sforzi per istituzionalizzare il processo come parte della costruzione del governo digitale cinese. Il rilascio della bozza arriva mentre i legami della Cina con i principali paesi occidentali e i suoi vicini si allentano su varie questioni, dalle rivendicazioni territoriali ai diritti umani.

A gennaio, il presidente cinese Xi Jinping, che è anche a capo della Commissione Militare Centrale, ha sottolineato la necessità di «prontezza di combattimento a tempo pieno» e ha detto che l’Esercito Popolare di Liberazione deve usare gli attriti in prima linea per migliorare le capacità delle truppe. E a marzo, Xi ha detto che l’esercito cinese deve essere «preparato a rispondere» a situazioni complesse e difficili mentre il paese è alle prese con sfide alla sua sicurezza.

Antonio Albanese